Nueva cita con las emprendedoras de Santiago con una apuesta por la economía del bienestar

La edil de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, inauguró ayer la VII Feira de Outono das Emprendedoras de Compostela, organizada por Promoción Económica y la USC. Rozas abogó por «repensar a economía, poñéndoa ao servizo das persoas e do planeta», y recordó que la feria pone en valor el trabajo de «mulleres profesionais e emprendedoras que apostan e practican a economía do benestar».

La Feira de Outono das Emprendedoras de Compostela se celebró en la Facultad de Química, con el foco puesto en la salud y el bienestar, y contando con mujeres emprendedoras, investigadoras, profesionales de la salud, divulgadoras y mujeres que luchan cada día por una sociedad más justa y con un modelo económico que integre en su ADN verdaderos valores feministas.

Igualdad, justicia social y feminismo

En esta cita en Santiago también estuvieron representadas entidades comprometidas con el cuidado de personas y con los principios de igualdad, justicia social y feminismo.

La inauguración corrió a cargo de la también tenienta de alcaldesa, María Rozas, así como del director del Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento de la Universidade de Santiago, José Luis Villaverde, y el decano de la Facultad de Química, Jesús Sanmartín Matalobos.