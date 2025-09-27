Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva cita con las emprendedoras de Santiago con una apuesta por la economía del bienestar

Participantes en el encuentro de emprendedoras de Compostela en la Facultad de Química de la USC.

Participantes en el encuentro de emprendedoras de Compostela en la Facultad de Química de la USC. / Cedida

Redacción

Santiago

La edil de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, inauguró ayer la VII Feira de Outono das Emprendedoras de Compostela, organizada por Promoción Económica y la USC. Rozas abogó por «repensar a economía, poñéndoa ao servizo das persoas e do planeta», y recordó que la feria pone en valor el trabajo de «mulleres profesionais e emprendedoras que apostan e practican a economía do benestar».

La Feira de Outono das Emprendedoras de Compostela se celebró en la Facultad de Química, con el foco puesto en la salud y el bienestar, y contando con mujeres emprendedoras, investigadoras, profesionales de la salud, divulgadoras y mujeres que luchan cada día por una sociedad más justa y con un modelo económico que integre en su ADN verdaderos valores feministas.

Igualdad, justicia social y feminismo

En esta cita en Santiago también estuvieron representadas entidades comprometidas con el cuidado de personas y con los principios de igualdad, justicia social y feminismo.

La inauguración corrió a cargo de la también tenienta de alcaldesa, María Rozas, así como del director del Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento de la Universidade de Santiago, José Luis Villaverde, y el decano de la Facultad de Química, Jesús Sanmartín Matalobos.

