Sobreseído el caso Desproi para Bugallo y su junta de gobierno

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela acordó el sobreseimiento provisorio de la causa que se sigue por el llamado caso Desproi respecto al exalcalde socialista Xosé Antonio Sánchez Bugallo y a otros integrantes de la junta de gobierno, como Mila Castro, Guimersindo Guinarte, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Marta Abal, María Esther Pedrosa, José Luis Fernández Celis y la empresa Desproi Promociones S.L. La mayoría de ellos continúan hoy como concejales en Raxoi, en las filas socialistas y de no adscritos.

Sin embargo, la causa judicial sigue adelante, por el procedimiento del tribunal el jurado, por un delito de participación en negociaciones prohibidas por parte de una autoridad, atribuido en este caso de forma exclusiva a José Manuel Pichel Patiño, concejal de Medio Rural que se vio obligado a dimitir por el caso en 2023.

En un auto firmado por la magistrada Ana López-Suevos este jueves, fecha en la que prestó declaración el propio Bugallo, argumenta que tras la denuncia del edil del PP José Antonio Constenla contra toda la junta de gobierno —del mandato 2019-2023—, el procedimiento se dirigió exclusivamente contra José Manuel Pichel, ya que con respecto al resto de denunciados «non inferimos a existencia de indicios da comisión dun delito de prevaricación nin tampouco dun delito de tráfico de influencias». El caso investiga el alquiler de una nave de la firma Desproi para oficinas municipales.

La magistrada «comparte a valoración» de la acusación particular sobre el expediente de contratación de alquiler del inmueble propiedad de la empresa Desproi Promociones, que «presenta defectos de tramitación», pero «estes non constitúen actos ilícitos que excedan das simples irregularidades administrativas». Se basa para ello en las declaraciones del interventor del Concello y del secretario del pleno.

También exime a Bugallo y sus ediles porque «non podían concluír que o contrato era ilícito pois o informe era favorable». Y «tampouco podían coñecer [...] a relación do señor Pichel coa empresa Desproi Promociones, pois dita circunstancia non figuraba na declaración de bens deste último e porque a vinculación non fora tratada na Xunta de Goberno». Este sobreseímiento es en todo caso provisional porque contra el auto de Ana López-Suevos cabe recurso.