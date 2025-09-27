A USC aproba unha norma para regular as eleccións á Reitoría
Con motivo do proceso electoral para elixir reitor/a na Universidadade de Santiago, o Consello de Goberno aprobou este venres 26 o acordo polo que se adapta o Regulamento Electoral Xeral da USC á Lei Orgánica do Sistema Universitario (LOSU). A consecuencia de que os novos estatutos non estáran aprobados e publicados antes das eleccións, previstas para mediados do mes de febreiro de 2026, foi necesario aprobar unha norma provisional para regular este proceso.
Así, queda establecido que as persoas candidatas deberán ser persoal docente e investigador permanente doutor a tempo completo, prestar servizos na USC e estar en posesión, como mínimo, de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes e catro anos de experiencia de xestión universitaria nalgún cargo unipersoal, tal e como figura na disposición transitoria primeira da Lei orgánica. Polo de agora, son cinco as mulleres que loitarán por convertirse na primeira reitora en Galicia. Trátase de María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais, Maite Flores Arias, Alba Nogueira López e Mar Lorenzo Moledo.
Outras modificacións do regulamento atinxen á composición da Comisión Electoral Central, que estará composta por 12 membros da comunidade universitaria e presidida pola secretaria xeral da USC, e á actualización das novas categorías de persoal que existe no ámbito universitario.
A USC crea 25 prazas de profesor axudante doutor, 15 para Santiago
Na planificación de actuacións en materia de PDI para 2025 a USC prevía, a 31 de decembro, as baixas de 41 docentes. Sen embargo, unha vez finalizado o curso académico e xa con datos reais, a cifra final de baixas coñecidas ascende a 61. É por iso que o Consello de Goberno aprobou unha proposta complementaria que permita atender as novas necesidades, de maneira que se crean 25 prazas de profesorado axudante doutor (15 para Santiago e 10 para Lugo) e outras 2 de profesor asociado para o Campus de Lugo.
Ademais, en materia de PDI aprobouse a asignación á área de coñecemento e servizo dunha praza de profesorado vinculado, os complementos por actividade investigadora de profesorado contratado (sexenios) e unha corrección de erros na proposta de complementos de recoñecemento de mérito docente de 2024.
Pola súa banda, con respecto ao persoal investigador e coa pretensión de axilizar e adiantar no tempo o proceso, chegouse a un acordo polo que se regula a estabilización do persoal investigador de programas de recursos humanos con axudas do European Research Council (ERC). Ademais, ratificouse o acordo para o desenvolvemento do proceso extraordinario de encadramento e acceso aos graos da carreira profesional horizontal no ámbito do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da USC.
Por último, neste ámbito, deuse luz verde á proposta de incorporar 18 investigadoras e investigadores Ramón y Cajal a 15 áreas de coñecemento da USC.
Outros asuntos aprobados no Consello
A orde do día contemplaba outros asuntos que tamén contaron coa aprobación do Consello como os logos das cátedras institucionais Castelao, Otero Pedrayo e Rosalía de Castro, cursos de estudos propios e memorias, e regulamentos de fin de estudos.
