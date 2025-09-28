Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
Dos varones fueron trasladados al Clínico tras chocar su vehículo en un paso elevado
Los dos ocupantes de un BMW salieron heridos graves tras golpearse con un paso elevado de la SC-20 a la altura de la salida número 3 hacia San Lázaro. El conductor perdió el control de su coche, que se salió de la vía y terminó cercano a una farola. Según informaron los bomberos de Santiago a EL CORREO GALLEGO, quienes tuvieron que excarcelar a los dos varones que viajaban en el coche implicado, este «se desplazó unos 150 metros desde que sufrió el golpe, dejando atrás la defensa» y otros restos de la carrocería.
Los dos sufrieron contusiones, «si bien uno de ellos iba peor» por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital Clínico en ambulancia asistencial. Por su parte, el coche quedó totalmente destrozado en su parte delantera.
Los bomberos recibieron el aviso del 112 a las 18.10 horas y hasta el lugar del accidente desplazaron un camión motomba y una furgoneta. También se trasladaron agentes de la Policía Local y los servicios de emergencias sanitarias del 061, concretamente tres ambulancias.
El carril derecho estuvo cortado al tráfico durante alrededor de una hora, y una grúa tuvo que retirar el vehículo.
