El arzobispo vuelve a invitar a León XIV a Santiago

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, volvió a invitar este sábado al papa León XIV a visitar Compostela durante su estancia en el Vaticano por el Jubileo de los Catequistas. Ya el pasado mes de agosto, le había invitado a hacer el Camino y peregrinar a la Catedral en 2027 por el Año Santo.

En la mañana de este viernes 26 de agosto, desde A Coruña, partió la expedición de cuarenta catequistas de la Diócesis, acompañados por monseñor Prieto. Una peregrinación preparada por el equipo de la Delegación de Catequesis, coordinado por el delegado, Miguel López Varela, y el vicedelegado, Alfonso Mera Nogueiras. Según indica la Archidiócesis, «durante semanas trabajaron con dedicación para que cada detalle estuviese cuidado y para que este encuentro no se viviera simplemente como un viaje, sino como un verdadero camino espiritual compartido».

Tras una breve escala en Madrid, llegaron a Roma al mediodía, siendo el motivo del viaje el Jubileo de los Catequistas, «un tiempo de gracia pensado para quienes, domingo a domingo, siembran la fe en las parroquias, casi siempre en silencio, como sembradores pacientes». Una guía elaborada por la Delegación de Catequesis «les ayudaba a transformar cada paso en oración y cada visita en experiencia compartida».

La primera jornada fue intensa. La ruta comenzó en la iglesia de San Juan de los Florentinos, donde el grupo se reconoció como comunidad en misión compartida. Más tarde, la Basílica de San Pedro los acogió para la Vigilia de Oración, un encuentro que reunió a catequistas de España y de muchos otros países. Allí, las voces y los testimonios formaron un mosaico universal que recordaba a todos que la misión de anunciar el Evangelio no conoce fronteras.

Ya por la tarde, llegó la primera foto de grupo, frente al monumento a los migrantes y refugiados en la Plaza de San Pedro. «No fue una instantánea más: fue una declaración silenciosa de fe, un gesto que subrayaba que la Iglesia camina también con los desplazados, con quienes buscan hogar y esperanza», declararon.

Ya en la jornada de ayer, «fue momento de dar gracias por lo vivido». A lo largo del día se sucedieron encuentros con catequistas de otras diócesis. «Los relatos compartidos, la oración hecha experiencia comunitaria…, todo fue tejiendo una certeza: la misión catequética, universal y necesaria», concluyeron.

Las palabras al Santo Padre en su viaje en agosto

Con respecto a la visita al Vaticano realizada hace un mes, el arzobispo contó entonces a EL CORREO GALEGO que fue «un encuentro dentro de una audiencia general, con la brevedad que esto supone, pero suficiante para transmitir lo que en ese momento pretendes con el Papa», a lo que añadió: «Evidentemente, cuando me presenté como arzobispo de Santiago de Compostela, en el gesto y en la expresión del Papa se percibe cómo se da cuenta de Santiago de Compostela y todo lo que eso significa. Como lugar, como meta del Camino de Santiago, como el lugar que acoge los restos y la memoria del apóstol Santiago».

Emulando el convite hecho antaño a Francisco, el predecesor de León XIV, monseñor Prieto le dijo que «traía para él un recado de su amigo Santiago y es que el apóstol Santiago esperaba y deseaba que en el próximo año jubilar 2027 Pedro, o sea León XIV, fuera a visitarlo».