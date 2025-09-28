Charlas sobre cine en Santiago con Jaione Camborda y Javi Camino

El Psiquiátrico de Conxo y el centro sociocultural Aurelio Aguirre albergan la próxima semana en Santiago un ciclo de cine llamado Sitios, con entrada libre. Fue presentado en Raxoi por la concelleira de Cultura, Míriam Louzao, y la coordinadora de la Fundación SGAE Galicia, Patricia Blanco, ya que dicha entidad, desde su programa, Barraca XXI, promueve junto al Concello esta propuesta.

Desde el martes

Empieza el martes 30 de septiembre (18 h.) en el CSC Aurelio Aguirre con cortos de Alicia Úbeda, Diana López y Lucía Estévez, que charlarán con Rosa Castro (moderadora) y las terapeutas ocupacionales María Pais y Estefanía Castiñeira.

Dos cineastas de Santiago

El Psiquiátrico de Conxo da el miércoles, 1 de octubre (18 h.), O corno, con la directora Jaione Camborda, presente para una tertulia con Marta Doviro. Y el jueves 2 (18 h.) ahí mismo, se pasa Jacinto, de Javi Camino, que charla luego con el psiquiatra Ramón Area y la cineasta Ángeles Huerta.

Dos títulos gallegos con eco

O corno, película dirigida por Jaione Camborda, vasca afincada en Compostela. E suna trama protagonizada por Janet Novás, ganó la Concha de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2023.

El otro largometraje que es parte de este breve ciclo se titula Jacinto, y es una obra realizada por el compostelano Javi Camino con un elenco encabezado por el añorado Pedro Brandariz y Anxela Baltar (Bala). Se trata de cinta de terror que se pudo ver en el Festival de Sitges de 2021.