Crónica social compostelana | Visita a Andorra, Francia, Zaragoza, San Sebastián y Santander

De la mano de Viajes Tambre, hace unos días un grupo de personas pudo disfrutar de una completa aventura de cinco días en los que visitaron el Principado de Andorra, la ciudad francesa de Lourdes y la localidad medieval de Foix, Zaragoza, San Sebastián y Santander.

Viaje a Italia con crucero por la Costa Amalfitana

Las personas que gozaron de unas vacaciones por Italia en la localidad de Alberobello / Cedida

Gracias a la misma compañía compostelana, otro grupo de viajeros tuvo la oportunidad de conocer Italia en ocho días de auténtico ensueño donde visitaron Nápoles, Pompeya, la región de Puglia, Alberobello o Lecce, además de disfrutar de un crucero por la Costa Amalfitana.

'Tour' de cuatro días por tierras cántabras

Los turistas que recorrieron Cantabria en el puerto de San Vicente de la Barquera / Cedida

A su vez, en vacaciones también organizadas por Viajes Tambre, otro grupo pudo disfrutar del placer de pasar cuatro días en la comunidad de Cantabria, donde recorrieron destacados lugares como Santander, Comillas, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o San Vicente de la Barquera.

Bodas de plata

Sonia Paz y Víctor Fuentes posan con allegados en sus bodas de plata / Cedida

Sonia Paz y Víctor Fuentes celebraron sus 25 años de matrimonio en compañía de familiares y allegados, en medio de innumerables muestras de cariño.

Cumpleaños en Extramundi

La familia Angueira reunida en Extramundi (Padrón) / Cedida

La familia Angueira se ha reunido al completo hace unas lunas en Extramundi para celebrar los cumpleaños de Alfredo Angueira (79) y Pili Súarez (68). Felicidades.