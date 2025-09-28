Crónica social compostelana | Visita a Andorra, Francia, Zaragoza, San Sebastián y Santander
Viaje a Italia con crucero por la Costa Amalfitana
'Tour' de cuatro días por tierras cántabras
Bodas de plata de Sonia Paz y Víctor Fuentes
Cumpleaños en Extramundi
De la mano de Viajes Tambre, hace unos días un grupo de personas pudo disfrutar de una completa aventura de cinco días en los que visitaron el Principado de Andorra, la ciudad francesa de Lourdes y la localidad medieval de Foix, Zaragoza, San Sebastián y Santander.
Viaje a Italia con crucero por la Costa Amalfitana
Gracias a la misma compañía compostelana, otro grupo de viajeros tuvo la oportunidad de conocer Italia en ocho días de auténtico ensueño donde visitaron Nápoles, Pompeya, la región de Puglia, Alberobello o Lecce, además de disfrutar de un crucero por la Costa Amalfitana.
'Tour' de cuatro días por tierras cántabras
A su vez, en vacaciones también organizadas por Viajes Tambre, otro grupo pudo disfrutar del placer de pasar cuatro días en la comunidad de Cantabria, donde recorrieron destacados lugares como Santander, Comillas, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o San Vicente de la Barquera.
Bodas de plata
Sonia Paz y Víctor Fuentes celebraron sus 25 años de matrimonio en compañía de familiares y allegados, en medio de innumerables muestras de cariño.
Cumpleaños en Extramundi
La familia Angueira se ha reunido al completo hace unas lunas en Extramundi para celebrar los cumpleaños de Alfredo Angueira (79) y Pili Súarez (68). Felicidades.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro