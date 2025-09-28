Durindaina en el festival Maré: «Arriba Compostela!»

La Praza de Mazarelos bailó durante el mediodía del sábado con el concierto en Santiago, en su ciudad, de la banda compostelana de música tradicional, Durindaina, protagonista de un homenaje en el festival Maré, 30 años después del estreno de su único disco y 20 desde su último concierto «en serio». En el bis, contaron en escena con otra formación picheleira, Ailá, antes de concluir con un grito compartido: «Arriba Compostela!».

Así lo vivieron

En un aula de la Facultad de Filosofía, atienden a EL CORREO GALLEGO Xoán Porto (Guancho), Camilo Regueiro, Alexandre Cadarso-Cano, Xosé Tunhas y Lois Mouriño, eje de este tributo al abrigo de Maré, un festival que sella hoy sus cinco días conciertos (ver pag. 15).

Guancho empieza por recordar ese álbum editado por Discmedi en 1995, en tiempos de aquel festival Cidade Vella, donde ellos actuaron, evento que conecta con Maré por tener igual espíritu y mismo impulsor, Vitor Belho (de la productora santiaguesa Nordesía).

«A proposta daquela gravación foi algo sorpresivo porque nos éramos gaiteiros de rúas e meterse nun estudio de gravación para moitos de nos era unha experiencia nova, pero, por outra banda, sabíamos que tiñamos que deixar pegada do noso traballo porque estábamos dando un pequeno cambio a como se concibían os grupos de gaitas en Compostela e era boa idea que daquilo quedara constancia... E, para sorpresa nosa, co paso dos anos, o disco sigue actual e é un motivo de orgullo. O impulso foi de Vitor (Belho) porque nos animou, como neste concerto en Maré co cal péchase o círculo cos mesmos protagonistas un pouco máis vellos, un pouco máis tolos , pero cun bo colofón».

La Praza de Mazarelos durante la actuación especial de Durindaina. / Cristian Padín

Un concierto especial

Continúa el relato de esta formación de música tradicional gallega nacida en Santiago en 1984, Lois Mouriño: «Sinto emoción, moita emoción, porque 30 anos despois de gravar o disco e 20 anos desde que se des-fixou o grupo, xuntámonos fai un ano nunha homenaxe a os membros que faleceron pero unha actuación como esta en Mazarelos, xa máis en serio, era algo que non facíamos desde fai 20 anos».

Segundo por la izquierda, un integrante de Ailá junto a varios componentes de Durindaina, en Mazarelos. / Cristina Padín

Y opina ahora sobre la propuesta desde el festival Maré para esta reunión tan especial del grupo en Mazarelos, otro de sus integrantes, Camilo Regueiro : «Cando propuxeron a idea de xuntarnos, todos en Durindaina dixemos que si porque levámonos moi ben e xuntámonos o mesmo para tomar uns viños que para tocar. E elixir o repertorio foi sinxelo, optamos por facer o disco».

Plano del público en Mazarelos en la actuación de Durindaina dentro del festival Maré. / Cristina Padín

Relevo

Alexandre Cadarso-Cano, por su parte, apunta: «Foi moi emocionante este concerto en Mazarelos, sobre todo, lembrar aos membros que hoxe en día non están connosco (Rafael Moure; Antonio Pérez, Petelo; Gabriel Mugico, Gabi; Xosé Manuel). E outra cousa que sacamos como conclusión é que algo debiamos facer ben cando hai cada vez máis xente que se adica á música tradicional, xente nova como Ailá, que o fan moi ben», dice antes de dar el relevo a Xosé Tunhas, que, en la ronda de preguntas, le cedió el turno a él por rango de veteranía: «Para min isto é moi especial porque eu non son de Durindaina, a min enroláronme en 2024 e é algo especial tocar con esta xente que é un referente para min», cuenta hasta que tercia Guancho: «Ti si que pertences a Durindaina!», grita como antes hizo desde el escenario al decir: «Arriba Compostela!». Así sea, llueva o no llueva.