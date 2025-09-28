Verea propone bajar el IBI a aquellos propietarios que pongan su piso en alquiler en Santiago
Critica que ante el problema de las viviendas vacías se actúe subiendo impuestos
Defiende que el PP aboga por «premiar, incentivar e axudar» en vez de «castigar, prohibir, sancionar»
Redacción
Para «mobilizar a vivenda baleira co fin de devolvela ao mercado», el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, propone cinco medidas alejadas de las políticas del gobierno de BNG y CA con sus socios socialistas, y que según él están centradas en la prohibición y el castigo a la ciudadanía de Santiago.
«Para nós hai outro camiño para facer as cousas, polo que non subiríamos o IBI ás vivendas baleiras, como deixamos moi claro no pleno, nós non estamos de acordo en que a solución á vivenda baleira sexa subir impostos», incide, y apunta que la primera de esas medidas por las que aboga su formación pasa por «bonificar ou baixarlle o IBI aos propietarios que poñan o seu piso en aluguer, acrediten prezos asumibles e un contrato de longa duración, todo isto dentro dun programa municipal que permite a Lei de Facendas locais, xa que cremos que é unha medida máis incentivadora e que ten máis capacidade de mobilizar que, simplemente, subir o IBI».
Ayudas a la rehabilitación
Apuesta además por «subvencionar á rehabilitación a cambio de aluguer; é dicir, como Administración local axudar aos propietarios para que rehabiliten as súas vivendas e as poñan en aluguer cun prezo asequible e a longo prazo», junto a la puesta en marcha de «un Banco Público de Vivenda, algo que xa repetimos en numerosas ocasións, onde o Concello actúe como garante das rendas, creando fogares accesibles, co que se lle daría seguridade aos propietarios».
Otra de las propuestas para dinamizar el parque residencial en Santiago pasa por permitir la conversión de bajos en viviendas, empezando por zonas como Conxo y Santa Marta, «onde hai locais que levan máis de 20 anos sen actividade». Señala quede esta forma «en vez de baixos baleiros, teríamos vivendas, creo que é a maneira de mobilizar, o mesmo que priorizar licenzas de obra e de rehabilitación de vivendas antigas».
Dos modelos contrapuestos
Recalca el líder de los populares en la capital gallega que su objetivo es demostrar que «existen dúas maneiras de gobernar: a de BNG, CA e PSOE, que defenden un xeito de gobernar que levan facendo dende hai dez anos: castigar, prohibir, sancionar e subir impostos, mentres que nós propoñemos outro modelo, que é: baixar impostos, premiar, incentivar e axudar».
Verea se pregunta «para que queren recadar máis, cando non son capaces de gastar o que teñen, cantos máis impostos cobran, peor funciona a cidade», y reclama la retirada de lo que considera mercantilización del suelo público con constructoras privadas por parte del BNG y CA. «É unha pena que se estea vendendo solo público, 8.000 m2 concretamente, cando se podían construír directamente vivenda 100% pública en solo publico e xa din os datos: os pisos privatizados polo BNG terán, como mínimo, un prezo de 180.000 euros para 80 m2 e os pisos que propoñemos nós, cen por cen públicos, terán un prezo de 100.000 €, por 80 metros cadrados, porque son prezos subvencionados», subraya.
Asegura por último que «os datos de vivenda demostran a nefasta xestión de BNG, CA e PSOE. En 2024, houbo o maior incremento interanual de prezo de alugueiro de toda a serie histórica, non hai hoxe vivendas en Santiago a prezo asequible, polo que algunha responsabilidade terán os gobernos de BNG, CA e PSOE neste caos de vivenda, despois de gobernar, practicamente, toda a vida este Concello».
