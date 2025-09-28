Entrevista | Aitor Bouza Deputado no Parlamento de Galicia e secretario xeral do PSOE de Santiago
«Sanmartín ten que dialogar, non pode dar por feito que vai sacar as cousas adiante»
Aitor Bouza acaba de estrearse como deputado no Parlamento de Galicia, cargo que compaxinará co de secretario xeral do PSOE de Santiago
O partido encara na capital galega un momento clave tras a ruptura do grupo municipal e coa escolla do seu candidato ás eleccións municipais do 2027 no horizonte máis próximo
A menos de dous anos das próximas eleccións municipais, Aitor Bouza (Santiago de Compostela, 1991) asegura que é máis importante concretar o proxecto que designar a persoa que vai encabezar a candidatura socialista. Mentres, subliña que o seu grupo apoiará as iniciativas do Goberno local sempre que sexan «positivas» para a veciñanza de Compostela.
Acaba de chegar ao Parlamento e xa se estreou nun pleno. Que valoración fai desta primeira semana como deputado?
É moi ilusionante, por unha parte, poder trasladar na comparecencia do conselleiro de Educación todas as demandas sociais que houbo respecto de todos os problemas do inicio do curso escolar. E por outra banda, con moitísima responsabilidade porque as áreas que me encomendou o meu grupo parlamentario teñen unha especial transcendencia, como son a educación, a vivenda e o medio ambiente. Chego con moitísimas ganas de traballar e, sobre todo, mirando cara o futuro porque creo que podemos facer cousas moi produtivas para reverter todas as políticas do PP que van en contra dos dereitos sociais.
O seu acceso ao escano foi polémico polo movemento que implicou doutros cargos e as críticas que suscitou. Deixou algunha ferida no partido este proceso?
Accedín ao escano pola marcha dun compañeiro que accedeu á subdelegación do Goberno. Por tanto, agora estamos centrados en traballar no Parlamento, onde me correspondía entrar nada máis e nada menos porque ía a continuación na lista. Pasaría se fora así tamén con outro compañeiro ou compañeira porque as listas electorais están conformadas deste xeito. Agora o que me toca é centrarme na miña labor parlamentaria.
«Suciedade palmaria» nas rúas de Compostela
En Compostela vimos dun pleno no que o PSOE non apoiou as ordenanzas do lixo. A alcaldesa mostrouse disposta a negociar para que muden a súa postura. Que demandas teñen?
Non podemos apoiar unha subida do recibo do lixo coa suciedade palmaria que ten a nosa cidade. Leva dous anos gobernando e puido negociar neste tempo, pero a suciedade que hai en Compostela é un clamor social. A alcaldesa goberna de costas á cidadanía e, polo tanto, se falase coa cidadanía sabería que o Partido Socialista non pode traizoala, porque o único pacto que temos é coa veciñanza de Compostela. É evidente o que ten que facer Goretti Sanmartín: esixirlle á empresa que cumpra o prego e que, por tanto, recuperemos a normalidade na nosa cidade.
Este voto en contra foi unha cuestión puntual ou teñen a intención de poñerlle as cousas máis complicadas ao Goberno a partir de agora?
Como fixemos desde o inicio, apoiaremos ao Goberno local naquelas cuestións que sexan produtivas e positivas para a veciñanza. De feito, neste mesmo pleno apoiamos todo o que ten que ver coa regulación do IBI. Aí se demostra que, cando é positivo para a cidadanía, o voto é favorable por parte do Partido Socialista, pero cando é en contra dos propios intereses da veciñanza, tamén imos estar en contra. Antes de decidir o noso voto, tivemos xuntanzas con asociacións, entidades e colectivos, que claramente nos pediron non apoiar a ordenanza do lixo. O goberno non dialogou con ninguén. A alcaldesa non pode dar por feito que vai sacar todo adiante simplemente porque o presenta ela. Ten que dialogalo e consensualo, non se pode gobernar de costas á cidadanía.
Candidatura para as próximas municipais
Espérase que o candidato do PSOE para o 2027 se elixa este ano. Pode concretar eses prazos?
De momento, estamos traballando no proxecto. Os prazos veñen marcados pola executiva federal do partido. Cando chegue ese momento, porémonos a traballar nese aspecto. Agora imos construír un proxecto que se identifique coa cidadanía de Compostela e reconstruír o partido, porque foi a cidadanía quen decidiu que pasaramos á oposición e nós queremos volver ser un referente para toda a veciñanza.
Vese vostede nesa carreira cando se abra ou ten algún outro favorito?
Cando se abra o proceso, tomaremos decisións. Agora estamos centrados en reconstruír o proxecto para que a cidadanía se vexa identificada en temas tan importantes como a vivenda, a xestión do lixo ou o transporte. A candidatura será relevante, pero agora non é o momento.
Vimos dun proceso no que o grupo municipal rachou e quedou con dous edís. Que balance fai deste proceso e da situación na que se atopa o grupo agora?
Esa páxina xa a pasamos, máis que nada porque no partido se tomaron unhas decisións, e agora estamos dedicando todos os esforzos a presentar ese proxecto do que falamos. De nada lle serve á cidadanía que sigamos falando destas cuestións que xa están resoltas e que xa forman parte do pasado. Nós agora estamos mirando cara o futuro para recuperar a alcaldía de Santiago, cara ese proxecto para a cidadanía. Estamos bastante atarefados reuníndonos con cada unha das entidades e dos colectivos, e iso é realmente o que nos ocupa e nos preocupa porque o resto forma parte dunha etapa pasada.
«Non imos apoiar nunca un goberno do PP»
Os edís expulsados do PSOE barallan a opción de impulsar unha candidatura para as próximas eleccións municipais. Bouza prefire non valorar as repercusións que tería e prefire centrarse no traballo da súa formación.
Os edís expulsados non descartan lanzar unha candidatura, o que aumentaría a competencia na esquerda. Como cre que pode afectar ao PSOE?
Non é unha das nosas preocupacións, nós traballamos para recuperar ese proxecto maioritario da cidadanía, polo que seguimos reforzando o músculo do partido, traendo xente tamén de colectivos representativos da cidade. Cando botamos a vista atrás, en Santiago de Compostela a referencia é o Partido Socialista, son alcaldes socialistas os que construíron esta cidade. O que queremos volver facer é presentar este proxecto de maiorías para que a xente cando mire cara a nosa formación se vexa representada. Iso é realmente o único que nos importa.
Podería entenderse con eles se fixesen falta os seus votos para formar un goberno?
Valorar iso sería facer poítica ficción. O pacto do PSOE nunca vai ser con ningunha forza política allea ao PSOE, senón que vai ser coa cidadanía. Tamén temos claro que nunca imos apoiar o Partido Popular para que poida gobernar esta cidade. Nós non estamos traballando para darlle a alcaldía a ninguén, senón para recuperala, e o noso proxecto ten que basearse niso, non en esperar que nas vindeiras eleccións poidamos ser o acompañante doutro partido para gobernar. Temos que volver ser un proxecto de maiorías.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro