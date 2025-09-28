El censo de Santiago se estanca rozando los 100.000 pero se dispara su población flotante

Con una institución universitaria avalada por más de cinco siglos de historia como es la USC, sede administrativa del Gobierno autonómico y de la CRTVG, además de contar con algunas empresas con grandes plantillas, a nadie le sorprende que por Santiago pasen cada día miles de personas que no tienen fijada su residencia en la capital gallega. Lo que sí llama la atención es que este flujo, lejos de mantenerse en cifras similares, no ha hecho sino aumentar de manera significativa en los últimos años, y ello a pesar de que su censo, sin embargo, se mantiene de forma casi invariable por debajo de cien mil habitantes.

De hecho, y según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística, Santiago contaba en el tercer trimestre de 2023 con 99.592 residentes, mientras que su carga poblacional se elevaba hasta los 119.661, con un saldo de 20.069 personas no empadronadas y una tasa de 120,15, lo que la situaba como la primera de las siete grandes urbes gallegas en este apartado.

Elevada carga de población diurna

Tasa que subía a 123,72 tomando únicamente como referencia la carga de población diurna, período en el que entraban en la ciudad 30.339 foráneos frente a los 6.717 compostelanos que la dejaban.

Sobre el número de personas que pernoctaban en la ciudad procedentes de otros municipios, un total de 16.586, la tasa de carga poblacional se situaba en 113,02, siendo 3.623 los santiagueses que dormían en dicho período fuera.

Carga poblacional que, según explica el IGE, representa la media trimestral de personas equivalentes a tiempo completo que realmente soporta cada municipio, cifra que se obtiene a partir de la población residente, sumándole los saldos entre los no residentes presentes y los ausentes, ya sea por cuestiones relacionadas con el turismo, por estancias en segundas viviendas, por estudios o por trabajo, o bien por problemas de salud.

Mayor número de visitantes para formarse

Santiago era, además, la ciudad gallega con más carga poblacional por estudios, con 10.146 estudiantes en el primer trimestre de 2023.

En el caso de las otras seis grandes urbes, la mayor tasa recaía en A Coruña, con 103,85, seguida muy de cerca por Lugo, con 103,27.

La ciudad herculina registraba en el tercer trimestre de 2023 una carga poblacional de 257.050, mientras que su padrón contabilizaba 247.524 residentes, con una entrada de 23.063 personas y 13.573 de salida, lo que supone un saldo de 9.526 ciudadanos.

En el capítulo de pernoctaciones la carga era de 249.419, con 11.280 no empadronados que dormían en A Coruña frente a 9.385 de sus ciudadanos que pasaban la noche fuera, un saldo diferencial de 1.895 y una tasa de 100,77.

Respecto a los flujos diurnos, la carga de población era de 260.865, con 28.954 de entrada y 15.613 personas de salida, una diferencia de 13.341 y una tasa de 105,39.

Dentro de los movimientos a lo largo del día, Lugo soportaba una carga de 102.548 personas, con 10.056 de entrada y 6.174 de salida, representando un saldo de 3.882 y una tasa de 103,93.

La carga de quienes pernoctan ascendía a 100.594, con un saldo positivo de 1.928 tras restar a las 5.726 personas las 3.789 que entraban. La tasa se situaba en 101,95.

Vigo, con la menor tasa poblacional

A nivel global, Pontevedra soportaba una tasa de 102,97, con una carga poblacional de 85.479 y 83.013 residentes, en una urbe en la que a diario entraban 7.731 personas y salían 5.265, lo que representaba un saldo de 2.466.

De noche la tasa se reducía a 102,97, con 3.466 personas de entrada y 2.867 de salida, un saldo de 599 y una carga de 83.612. Durante el día, ese saldo era de 3.400, resultado de la diferencia entre los 9.864 que entraban y los 6.464 que salían, con una carga de 86.413 y una tasa de 104,10.

Ferrol, con 64.448 empadronados y una carga de población de 66.178, registraba a diario 5.626 entradas y 3.896 salidas,un saldo de 1.730 y una tasa de 102,68.

Pernoctaban 64.624 personas, entrando 2.665 y saliendo 2.489, con un saldo de 176 y una tasa de 100,27.

Esa tasa en la franja diurna era de 103,89, con una carga de 66.954 y un saldo de 2.506, sumando las 7.106 entradas y restando las 4.600 salidas.

Ourense contabilizaba 104.368 residentes, con 8.935 personas de entrada y 6.678 de salida, siendo el saldo de 2.257 y la tasa de 102,16. La carga de población se cifraba en 106.625, alcanzado las 107.566 en la franja diurna, con 10.998 de entrada y 7.800 de salida, un saldo de 3.198 y una tasa de 103,06. La carga nocturna se quedaba en 104.745 personas, 4.810 de entrada y 4.433 de salida, siendo el saldo de 377 y la tasa de 100,36.

La ciudad más poblada de Galicia era también la de menor tasa, 101,98, con una carga de 301.751 personas frente a sus 295.897 residentes. A Vigo entraban cada día 20.075 y salían 14.221, siendo el saldo de 5.854. La carga de pernoctación era de 296.183, con 10.121 de entrada y 9.835 de salida, un saldo de 286 y una tasa de 100,10. De día esa tasa subía a 102,92, con 25.053 personas de entrada, 16.414 de salida, y un saldo de 8.639.

Por trabajo solo hay 643 pernoctaciones

Con un mayor peso en Santiago de quienes acuden por cuestiones sobre formación frente a las otras seis grandes ciudades gallegas, la media en el tercer trimestre de 2023 se situaba según el IGE en 7.149 estudiantes, frente a las 7.244 personas que lo hacían por turismo, 5.082 por trabajo y 808 por salud, mientras que la opción de segunda residencia arrojaba un saldo negativo de 214.

Invariable este apartado y el del turismo tanto en la franja diurna como en la nocturna, sí había cambios en la población que se mueve por estudios, ya que acudían de día a Compostela 8.364 alumnos, frente a los 4.719 que pernoctaban en la ciudad. Por trabajo apenas dormían 643 frente a los 7.302 que iban a su empleo desde fuera cada jornada, y por salud pernoctaban 571 y se desplazaban de día 926.

A Coruña, con la mayor carga debido al empleo

También por sectores, en A Coruña la mayor carga se relacionaba con el trabajo, 6.590 personas; mientras que por turismo eran 943, por estudios 3.312 y por salud 852, con una cifra negativa de 2.171 por segundas viviendas. Un capítulo en el que la única con saldo positivo era Lugo, con 663, mientras que por turismo se quedaba en 13, los estudios ascendían a 1.006, el trabajo a 1.123 y la salud a 426.

Vigo tenía el mayor déficit por segunda vivienda, 2.011, mientras por trabajo acudían 4.718 personas, por estudios 2.023, por salud 669 y por turismo 455.

El turismo arrojaba un saldo negativo de 166 en Ourense, al igual que en Ferrol, donde era de 107, números en rojo también para ambas en segundas viviendas, con 682 y 209, respectivamente. A Ourense acudían por estudios 1.677, por trabajo 947 y 481 por salud, y a Ferrol por estudios lo hacían 1.027, por trabajo 760 y por salud 259.

Trabajo (1.116) y estudios (1.139) estaban muy parejos en Pontevedra, donde la salud aportaba 435 personas, el turismo 89 y la segunda vivienda un saldo negativo de 313.