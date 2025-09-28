Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago reunirá nun congreso a expertos en infraestrutura verde

Dentro do proxecto Entre Sar e Sarela, será os días 1 e 2 de outubro nas instalacións de Feuga no Campus Sur

O congreso enmárcase dentro do proxecto Entre Sar e Sarela. Na imaxe, xardín botánico da USC no Campus Sur xunto ao río Sarela. / Antonio Hernández

Santiago

Santiago acollerá os vindeiros mércores 1 e xoves 2 de outubro o Congreso Internacional ‘Estratexia de Infraestrutura Verde e Adaptación ao Cambio Climático’. Celebrarase no Salón de Actos da Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga), situada no Campus Sur, baixo a organización do Concello de Santiago, o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural da Universidade de Santiago (IBADER) e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).

O congreso enmárcase dentro do proxecto Entre Sar e Sarela, impulsado para promover accións de renaturalización urbana e resiliencia, e cuxo obxectivo central é promover a infraestrutura verde en Santiago e mellorar a conectividade ecolóxica entre o anel verde exterior e a trama urbana.

O proxecto conta co respaldo da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Este encontro reunirá a especialistas nacionais e internacionais en biodiversidade, urbanismo e sostibilidade para impulsar novas estratexias de infraestrutura verde que fortalezan a adaptación das cidades ao cambio climático.

Entre as experiencias de renaturalización e biodiversidade urbana que se inclúen no programa, destacan proxectos postos en marcha en Valladolid ou Santiago, así como outras iniciativas locais de infraestrutura verde como Salamanca, Vitoria-Gasteiz ou Santander.

No congreso tamén terá cabida o marco xurídico das infraestruturas verdes e proxectos pioneiros de restauración ecolóxica do goberno autonómico galego, rematando cunha visita ás actuacións do proxecto Entre Sar e Sarela.

O programa completo está dispoñible e xa se pode consultar na web da entidade: www.ceida.org

