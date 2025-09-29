Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 29 de septiembre, en Santiago?

‘Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar’, en el Gaiás

CIDADE DA CULTURA. La muestra titulada Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar, está abierta en el Museo Centro Gaiás, con entrada libre.

La exposición de Savelev (Chernivtsi, Ucrania, 1947, llega a Compostela comisariada por Adam Lowe, y recorre seis décadas durante las que Savelev plasmó la vida anónima de ciudades como Chernivtsi, Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Londres, Madrid, Dresde o Vigo. Este curtido artista fue premiado en PHotoEspaña 2024.

Foro internacional de teatro y activismo

ASISTENCIA LIBRE. Hoy y mañana se celebra en la Facultad de Filología un Simposio Internacional llamado Teatro y activismo, con un elenco de universidades europeas.

Cartel del Foro internacional de teatro y activismo / USC

Es una cita dirigida por Mónica Rial Molanes, bajo la coordinación de Miguel Alcalde Silveira y Sonia García Muñoz, con asistencia libre. Para recibir un certificado hay que acudir al 70% de las intervenciones programadas e inscribirse en el email monica.rial.molanes@usc.es.

Se abre a las 10 h. con Gabriela Cordone, de la Univiversidad de Lausanne, a quien seguirán Mario de la Torre, de la Univ. de Granada, y Alba Saura Clares, de la Autónoma de Barcelona. El martes, Eduardo Pérez-Rasilla (U. Carlos III de Madrid) y Remedios Perni (U. de Alicante).

Cuadro de Felipe Criado y obra teatral de Manuel Cortés

ARTE. La Facultad de Filología alberga a las 12 h. el acto de entrega e instalación de Añoranzas cántabras del Sardinero, obra de Felipe Criado. Es una pieza cedida por la familia Criado Boado.

Manuel Cortés y Russ durante la sesión de fotos promocionales del espectáculo / Aigi Boga

Tras ello, a las 13 horas, en el auditorio del centro, se desarrollará la primera de las cuatro funciones de O último home, espectáculo poético musical del actor Manuel Cortés, exestudiante del centro y que emplea música de Russ (el resto de pases se hacen hoy a las 19 h.; y mañana a 13 y 19 h., gratis).

Taller de reciclaje a cargo de Adega

ECOLOGÍA. El centro sociocultural de Fontiñas ofrece, a las 17 horas, un taller de reciclaje, actividad que es parte del programa de iniciativas de Adega (Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia) para celebrar sus 50 años de trabajo en pro del medioambiente.

En el plan de propuestas para festejar ese aniversario colabora el Concello de Santiago.