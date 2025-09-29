Aumenta a matrícula na Escola Oficial de Idiomas: «Estamos case ao límite»
Hai 3.341 alumnos/as, 380 máis que o ano pasado, dos que 2.852 estudan na sede de Vite e en Sar
O seu director, Gonzalo Constenla, pide máis espazo para poder ampliar a oferta
A Escola Oficial de Idiomas de Santiago ten no curso 2025-2026 un total de 3.341 estudantes, segundo datos de matrícula do 22 de setembro. Na mesma data no curso pasado eran 380 menos (2.961). Da cifra total, 2.852 están en Vite e Sar, (2.510 no curso pasado) e os restantes distribúense entre as sedes de Negreira, Ordes, Noia e Ribeira.
Estos datos, que poden variar conforme avance o curso, inclúen a matrícula en cursos ordinarios, Celgas, cursos monográficos e de linguaxe administrativo. A estos habería que engadir os cursos de actualización, os de formación de profesorado e That’s English (programa de ensino a distancia).
O inglés é o idioma máis demandado con 1.452 matrículas, seguido do francés con 378, o galego, 252, o italiano (250), o alemán (188), o portugúes (164) e o español para extranxeiros, 145.
O director da EOI, Gonzalo Constenla, fala con EL CORREO GALLEGO de «un aumento creciente» da matrícula. «O ano 2020 houbo unha caída bastante significativa e quedouse por debaixo dos 2.000 matriculados, pero xa no 2022 se superaron as cifras prepandemia», comenta.
En palabras de Constenla, cada vez hai máis interese por cursar un idioma, «xa que as persoas acreditan que é positivo para atopar un emprego, para a formación persoal ou só polo pracer de coñecer unha cultura e un idioma».
En concreto, na EOI perciben un «aumento significativo» de persoas que comezan a estudar un idioma por primeira vez. «Os grupos de inglés A1, nivel básico, foron os primeiros que se foron pechando e é que sucedeu nos últimos tres anos», di, referíndose a persoas «que nunca estudaron inglés no ensino obrigatorio, xubilados ou aqueles que abandonaron hai moitos anos e deciden empezar de novo». En liñas xerais, asegura que nos sete idiomas ofertados «está crecendo a pirámide pola base».
Outra sede para a EOI
Gonzalo Constenla pon de manifesto que a Esola «está case ao límite das súas capacidades» xa que «temos oito profesores desprazados no IES de Sar cos correspondentes grupos sendo un total de 490 alumnos nese centro».
«Temos oito profesores no instituto de Sar con 490 alumnos, e é moi difícil combinar aulas»
Raxoi xa reclamou en dúas ocasións unha nova sede para a EOI para acabar coa interinidade que xa se prolonga dúa décadas e támen o alumnado entregou firmas ao Concello e a Educación solicitando un novo edificio. Situación sobre a que non hai novidades. «A atención facémola cos medios que temos e da mellor forma posible, pero nestes momentos estamos nunha situación precaria. En Sar, faise moi difícil a combinación de aulas, polo que estamos empregando o salón de de actos e laboratorios», indica.
Deste xeito o director da Escola ve necesario «ampliar o edificio actual de Vite ou construír un novo» con el objetivo además de poder implantar nuevos idiomas. «Hai Escolas situadas en cidades con menos habitantes que Santiago nas que vai aumentando a oferta con idiomas como o chinés ou o xaponés», asegura.
