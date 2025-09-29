De clases de baile a costura creativa: abierta la inscripción de las actividades de A Xuntanza

Baile, teatro, pilates o costura creativa. Estas son algunas de las actividades programadas para el nuevo curso de A Xuntanza, la asociación de vecinos del barrio de San Pedro de Santiago.

Bajo la premisa de ofrecer espacios para aprender, pasar un buen rato, conocerse y "facer barrio", las actividades durarán de octubre a junio y tendrán lugar como es habitual en el local de A Xuntanza, en el número 37 de la rúa das Fragas.

Cómo matricularse

El plazo de matriculación está disponible desde este lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, de 19 a 21.00 horas en el local de la asociación.

Todas las actividades empiezan el próximo lunes, 6 de octubre.

Según informan desde la web de la asociación de vecinos, las personas que repitan actividad tienen garantizada una plaza en el curso ya realizado, mientras que los asociados tienen preferencia en caso de lista de espera.

Qué actividades se ofrecen

Para este curso, A Xuntanza ofrece un total de 14 cursos, repartidos de lunes a viernes:

Lunes

Improvisación Teatral , con Manuela Díaz a las 11.00 horas (35 euros).

, con Manuela Díaz a las 11.00 horas (35 euros). Baile iniciación á foliada , con Martín Mondragón a las 18.00 horas (20 euros).

, con Martín Mondragón a las 18.00 horas (20 euros). Baile ampliación á foliada , con Martín Mondragón a las 20.00 horas (20 euros).

, con Martín Mondragón a las 20.00 horas (20 euros). Pandeireta , con Martín Mondragón a las 19.00 horas (20 euros).

, con Martín Mondragón a las 19.00 horas (20 euros). Guitarra , con Xabier Mugardos, de 15 a 20.30 horas (grupal o individual).

, con Xabier Mugardos, de 15 a 20.30 horas (grupal o individual). Teatro, con Xurxo Barcala a las 21.00 horas (20 euros).

Martes

Pilates , con Maite Pereira de 10 a 18.00 horas (34 euros).

, con Maite Pereira de 10 a 18.00 horas (34 euros). Teatro lido , con Manuela Díaz a las 16.30 horas (40 euros).

, con Manuela Díaz a las 16.30 horas (40 euros). Baile Tradicional, con Felisa Segade (diferentes horarios en función del nivel. 15 euros).

Cartel con todas las actividades de A Xuntanza / A Xuntanza

Miércoles

Montaxe de obra teatral , con Manuela Díaz a las 17.00 horas (40 euros).

, con Manuela Díaz a las 17.00 horas (40 euros). Cantos de Taberna, con Antón Calvo a las 18.00 horas (17 euros).

Jueves

Pilates , con Maite Pereira de 10 a 18.00 horas (34 euros).

, con Maite Pereira de 10 a 18.00 horas (34 euros). Costura Creativa , con Rosalía Matheus a las 19.00 horas (35 euros).

, con Rosalía Matheus a las 19.00 horas (35 euros). Improvisación teatral , con Manuela Díaz a las 16.30 horas (35 euros).

, con Manuela Díaz a las 16.30 horas (35 euros). Ioga, con Maite Pereira a las 19.00 horas (25 euros).

Viernes