El columpio a media hora de Santiago con vistas increíbles y poco conocido: "¿Se puede pedir algo más?"
Si bien no es tan popular como los columpios de Terra Brava o de Punta Espiñeiro, su ubicación es ideal para disfrutar del atardecer
Galicia está llena de columpios, bancos, miradores y hasta puertas que descubren vistas increíbles. Si nos centramos en el primer grupo, destacan especialmente el columpio de la bodega Terra Brava que, enclavado entre viñedos, se eleva sobre el Cañón del Sil; o el de Punta Espiñeiro, en Cambados, lugar ideal para disfrutar de uno de los mejores atardeceres de las Rías Baixas.
A ellos se suman el de Vilariño de Conso, el de Chandrexa de Queixa, O Bambán do Solpor o el de Manzaneda que, con forma de eme, es uno de los más recientes.
La lista puede seguir y seguir, pero hay uno situado muy cerca de Santiago que no es tan conocido como los otros y poco tiene que envidiarles.
En plena ría de Muros-Noia
El columpio se enclava junto a la praia Ornanda, en Porto do Son.
Desde él, puede disfrutarse de una amplia panorámica de la ría de Muros-Noia, en un "lugar ideal para contemplar el atardecer, ¿se puede pedir algo más?", destaca el popular perfil de viajes @gallegoviajero. Y tú, ¿ya lo conocías?
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo