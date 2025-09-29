El columpio a media hora de Santiago con vistas increíbles y poco conocido: "¿Se puede pedir algo más?"

Galicia está llena de columpios, bancos, miradores y hasta puertas que descubren vistas increíbles. Si nos centramos en el primer grupo, destacan especialmente el columpio de la bodega Terra Brava que, enclavado entre viñedos, se eleva sobre el Cañón del Sil; o el de Punta Espiñeiro, en Cambados, lugar ideal para disfrutar de uno de los mejores atardeceres de las Rías Baixas.

A ellos se suman el de Vilariño de Conso, el de Chandrexa de Queixa, O Bambán do Solpor o el de Manzaneda que, con forma de eme, es uno de los más recientes.

La lista puede seguir y seguir, pero hay uno situado muy cerca de Santiago que no es tan conocido como los otros y poco tiene que envidiarles.

En plena ría de Muros-Noia

El columpio se enclava junto a la praia Ornanda, en Porto do Son.

Desde él, puede disfrutarse de una amplia panorámica de la ría de Muros-Noia, en un "lugar ideal para contemplar el atardecer, ¿se puede pedir algo más?", destaca el popular perfil de viajes @gallegoviajero. Y tú, ¿ya lo conocías?