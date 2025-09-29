«Que las criaturas no tengan educación sexual es negligencia»

¿Qué ha cambiado en los últimos años en relación con el sexo?

Menos cosas de las que me gustaría. Han proliferado las apps de citas, las redes sociales y esto ha cambiado la manera de relacionarnos y comunicarnos, se habla más de sexo en los medios, se ha popularizado el uso de juguetes eróticos; pero en esencia sigo recibiendo las mismas dificultades y problemas que antes. Se conoce más la especialidad y percibo que la gente joven pide ayuda antes. También recibimos cada vez más personas derivadas de otros profesionales de la sanidad.

¿Sigue siendo un tema tabú ?

A mi centro vienen a hablar de sus problemas sexuales, sabiendo que es un lugar seguro para hacerlo, pero seguimos arrastrando creencias limitantes sobre las relaciones sexuales. Veo mucho miedo al rechazo y vergüenza; creo que seguirá así hasta que no seamos conscientes de la infelicidad que genera la ausencia de una educación sexual de calidad.

Deficiente educación sexual en España

Compostelanos y gallegos en general, ¿son más retraídos?

Tenemos fama de ser personas más cerradas, menos efusivas o de contacto físico, pero al final tenemos la misma mala educación sexual en toda España.

¿Qué asesoramiento ofrece?

Con mucho gusto! es un centro de psicología sanitaria especializado en terapia sexual y relacional. Hacemos terapia, asesoramiento es un subterfugio que algunos, que no cumplen con estos requisitos, utilizan para evitar sanciones administrativas por intrusismo profesional. Atendemos a todas las personas a partir de 18 años.

¿Temas más recurrentes?

Recibimos un amplio abanico de cuestiones sobre dificultades sexuales (erección, control de la eyaculación, deseo, dolor con la penetración, dificultades con el orgasmo), problemas de pareja, sobre identidad sexual y orientación, y consultas relacionadas con abuso sexual y violencias en las relaciones, para lo que tenemos amplia formación en trauma.

Más hombres con ganas de responsabilizarse en las relaciones

Diferencias entre hombres y mujeres, y en el ámbito de la diversidad sexual.

Mi visión es sesgada, pero veo más hombres con ganas de conocerse, aprender a expresar sus sentimientos, conectar de manera más profunda y responsabilizarse en las relaciones. Las mujeres van ocupando su espacio, aprendiendo a conocerse, averiguar qué desean y construir una erótica propia y diversa. En diversidad sexual, hemos avanzado pero queda mucho. Ojalá algún día dejemos de ver agresiones y discriminación del colectivo LGTBQIA+.

¿Funciona la terapia de pareja?

Funciona. En ocasiones para vivir de manera más feliz y satisfactoria la relación y en otras para desvincularse desde el buen trato. Incluso para pasar a otro tipo de relación de amistad o de familia, especialmente si hay criaturas.

Motivaciones positivas frente a los desafíos

¿Qué opina del acceso al porno cada vez a menor edad?

Que se pone el foco en el lugar equivocado, fomentando el miedo. Las noticias que incluyen las palabras porno y adolescentes de manera alarmista tienen más clicks que las que hablan de educación sexual de una manera positiva, placentera y proponen soluciones desde el entendimiento sin juicios. Movernos desde el miedo paraliza, necesitamos una educación sexual desde motivaciones positivas que proporcione herramientas frente a los desafíos. El porno es el chivo expiatorio para evitar la incomodidad que nos genera educar a nuestras criaturas en lo sexual. Que carezcan de educación sexual es negligencia.

Charlas en colegios de toda Galicia

Su equipo de sexólogas imparte charlas en colegios. ¿La educación es la clave?

Sí, el trabajo del centro se divide en una sección de terapia y de pareja/vínculos y otra educativa, con sexólogas que van a centros públicos, privados, laicos y religiosos de toda Galicia. La clave está en una educación sexual de calidad, impartida por profesionales desde infantil. Si empezamos en la adolescencia, llegamos tarde.

¿Pilares de esa educación?

Los pilares para todas las edades deberían ser conocerse, partiendo del cuerpo y de la diversidad sexual; aprender a quererse, a expresarse de manera satisfactoria y a relacionarse bien, tanto amorosa como eróticamente, a vincularnos y desvincularnos desde el buen trato. Para mí la esencia de la educación sexual comienza en familia desde el nacimiento con el contacto corporal que transmite calma y amor. Puede parecer sencillo, pero según crecemos se nos olvida.

Presión estética en las redes sociales

¿Dudas de los menores?

En la base muy parecidas a las de siempre: sobre el funcionamiento de sus cuerpos y los de otras personas, la diversidad, el placer, ligar, las relaciones, los conflictos, el consentimiento. Con el añadido de un mayor bombardeo de contenidos dudosos y dañinos a través de los dispositivos a los que tienen acceso y las redes sociales, que también aumentan la presión estética y la comparación. Parte fundamental de la educación sexual es fomentar el pensamiento crítico.

¿En Radio Galega interactúa con el oyente?

Consellos con sexo es una de las secciones de Galicia por diante, dirigido por Kiko Novoa y en el que llevo desde 2015. Es un consultorio sexológico en directo, en el que resuelvo las dudas que formulan las personas que nos escuchan por whatsapp o teléfono, y puede hacerse de manera anónima.

«Somos sexo»

¿Qué es para usted el sexo?

Diría que somos sexo. Que forma parte de lo que nos define como seres humanos, y en base al sexo pivota una parte nuclear de la construcción de nuestra identidad, por ello hay una casilla en el DNI. Por eso la educación sexual que nos ayuda a conocernos, querernos y relacionarnos de una manera bientratante y gozosa es de vital importancia. Nos va la vida en ello.

Con mucho gusto! ¿por qué?

Es un juego de palabras, un saludo y una manera de tratar estos temas, con mucho gusto! Es una invitación a vivirse desde el gozo, la alegría y la motivación de generar relaciones de conexión y cuidados más gustosas. El logo es de bocadillos de colores que sugieren un diálogo sobre sexo y relaciones sin juicios, en un ambiente seguro.