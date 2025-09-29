La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre

Que la gastronomía de Santiago es de calidad, no es algo nuevo. A este respecto, y tras las vacaciones estivales, la Guía Michelin ha dado a conocer a sus favoritos del mes de septiembre.

Un total de 25 restaurantes de todo España se han incorporado a la Guía Michelín, ofreciendo alternativas gastronómicas para todos los gustos y entre los que se encuentra un establecimiento santiagués.

Con Culler

Se tratra de Con Culler, cuya oferta basada en productos de temporada ha llamado la atención de la popular guía gastronómica.

Situado en el número 7 de la rúa Nova de Abaixo, Michelin destaca su cocina abierta "justo a la entrada y con una enorme mesa alargada".

De ambiente joven y "estética minimalista", Con Culler propone productos frescos y actuales, teniendo como "base el recetario gallego y los productos autóctonos de temporada".

Además de su pequeña carta y de sus dos menús -4 Culleres o 10 Culleres-, la guía destaca un plato que les ha llamado mucho la atención sus diferentes texturas y temperaturas, la combinación de "alcachofa, gambón y foie".

Junto al compostelano, otros dos restaurantes gallegos se han sumado a las recomendaciones de la Guía Michelin: O Loxe Mareiro, en Carril y Meloxeira Praia, en O Grove.