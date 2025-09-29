Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Louzao asegura que o PSOE non ten “propostas concretas” tras votar en contra de subir a taxa do lixo: “É unha postura política”

A portavoz de Raxoi considera que os socialistas buscan “protagonismo” porque están “no momento máis débil da súa historia en Compostela”

Colectores ateigados de lixo na praza da Pescadería Vella, en Santiago

Manu López

Santiago de Compostela

A portavoz de Raxoi, Míriam Louzao, valorou este luns a situación das novas ordenanzas do lixo, que non saíron adiante no último pleno polo voto en contra do PP e do PSOE. Despois da sesión plenaria, a alcaldesa Goretti Sanmartin asegurou que o Goberno está aberto a negociar para que os socialistas muden a súa posición, pero hoxe Louzao sinalou que non teñen “propostas concretas” e que a súa decisión foi “puramente política”.

“Preocúpanos bastante esta postura do PSdeG porque entendemos que son evasivas. Non hai en realidade unha postura de querer mellorar a ordenanza, senón que é unha postura absolutamente política, lexítima, pero preocupante”, declarou a concelleira. Así, engadiu que os socialistas buscan “protagonismo” porque están “no momento máis débil da súa historia en Compostela”. Fronte a isto, instounos a que tomen as decisións “mirando polo benestar da cidadanía de Compostela”.

Situación da limpeza “mellorable” pero “non catastrofista”

A primeira ordenanza viña actualizar a vixente dende 2008, adaptándose a criterios de sostibilidade ambiental e redución de residuos, mentres que a segunda ordenanza implicaba unha subida do imposto que a veciñanza paga pola recollida do lixo. Nunha entrevista con este diario, o secretario xeral do PSdeG Aitor Bouza indicaba que era necesario solucionar a situación de “suciedade palmaria” da cidade e facer que a empresa concesionaria cumpra os pregos.

Louzao indicou que apelar á limpeza da cidade é “unha desculpa” porque “non habendo ninguna situación catastrofista como se quere dar a entender, si entendemos que hai unha situación mellorable”. Deste xeito, indicou que “estamos traballando para mellorar” con medidas como a apertura de expedientes á empresa concesionaria polos seus incumprimentos.

Ademais, engadiu que a aprobación das ordenanzas “melloraría tamén a xestión do propio servizo”. Polo tanto, Louzao concluíu que “é un pouco incongruente ao mesmo tempo dicir que non funciona ben o servizo e non querer colaborar en aprobar esas ordenanzas”.

Recurso contra a taxa turística

Por outra banda, a voceira do Goberno local explicou que este luns Raxoi presentará as súas alegacións ao recurso formulado pola Unión Hotelera contra a taxa turística. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) debe decidir se aplica unha suspensión cautelar á entrada en vigor do imposto, polo que o escrito de Raxoi céntrase en cuestións “técnicas e xurídicas” coas que argumentan que “non concorren as circunstancias” para decretar esa suspensión.

Louzao mantén a confianza en que o imposto ás estadías turísticas entre en vigor o 1 de outubro, tal como está previsto, e insistiu en que “é un tema que non debía estar xudicializado e a cidadanía de Compostela tampouco vai entender que se xudicialice”.

