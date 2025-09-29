Louzao asegura que o PSOE non ten “propostas concretas” tras votar en contra de subir a taxa do lixo: “É unha postura política”
A portavoz de Raxoi considera que os socialistas buscan “protagonismo” porque están “no momento máis débil da súa historia en Compostela”
A portavoz de Raxoi, Míriam Louzao, valorou este luns a situación das novas ordenanzas do lixo, que non saíron adiante no último pleno polo voto en contra do PP e do PSOE. Despois da sesión plenaria, a alcaldesa Goretti Sanmartin asegurou que o Goberno está aberto a negociar para que os socialistas muden a súa posición, pero hoxe Louzao sinalou que non teñen “propostas concretas” e que a súa decisión foi “puramente política”.
“Preocúpanos bastante esta postura do PSdeG porque entendemos que son evasivas. Non hai en realidade unha postura de querer mellorar a ordenanza, senón que é unha postura absolutamente política, lexítima, pero preocupante”, declarou a concelleira. Así, engadiu que os socialistas buscan “protagonismo” porque están “no momento máis débil da súa historia en Compostela”. Fronte a isto, instounos a que tomen as decisións “mirando polo benestar da cidadanía de Compostela”.
Situación da limpeza “mellorable” pero “non catastrofista”
A primeira ordenanza viña actualizar a vixente dende 2008, adaptándose a criterios de sostibilidade ambiental e redución de residuos, mentres que a segunda ordenanza implicaba unha subida do imposto que a veciñanza paga pola recollida do lixo. Nunha entrevista con este diario, o secretario xeral do PSdeG Aitor Bouza indicaba que era necesario solucionar a situación de “suciedade palmaria” da cidade e facer que a empresa concesionaria cumpra os pregos.
Louzao indicou que apelar á limpeza da cidade é “unha desculpa” porque “non habendo ninguna situación catastrofista como se quere dar a entender, si entendemos que hai unha situación mellorable”. Deste xeito, indicou que “estamos traballando para mellorar” con medidas como a apertura de expedientes á empresa concesionaria polos seus incumprimentos.
Ademais, engadiu que a aprobación das ordenanzas “melloraría tamén a xestión do propio servizo”. Polo tanto, Louzao concluíu que “é un pouco incongruente ao mesmo tempo dicir que non funciona ben o servizo e non querer colaborar en aprobar esas ordenanzas”.
Recurso contra a taxa turística
Por outra banda, a voceira do Goberno local explicou que este luns Raxoi presentará as súas alegacións ao recurso formulado pola Unión Hotelera contra a taxa turística. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) debe decidir se aplica unha suspensión cautelar á entrada en vigor do imposto, polo que o escrito de Raxoi céntrase en cuestións “técnicas e xurídicas” coas que argumentan que “non concorren as circunstancias” para decretar esa suspensión.
Louzao mantén a confianza en que o imposto ás estadías turísticas entre en vigor o 1 de outubro, tal como está previsto, e insistiu en que “é un tema que non debía estar xudicializado e a cidadanía de Compostela tampouco vai entender que se xudicialice”.
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo