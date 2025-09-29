Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago

Fundó el negocio junto a su marido en 1948 en la calle Rosalía de Castro. Este marzo cerró de forma definitiva

Joyería Gómez, antes de su cierre en marzo.

Joyería Gómez, antes de su cierre en marzo. / Jacobo Táboas

Martín García Piñeiro

Santiago

Dominga Boquete González, fundadora junto a su marido Juan Gómez Tarrio de la emblemática Joyería Gómez de Santiago en el año 1948, falleció a los 97 años de edad.

Vecina de la calle Rosalía de Castro de la capital gallega, donde también se ubicaba el negocio, era una persona muy conocida en la ciudad por su vinculación al negocio, que llevó junto a su marido durante muchas décadas.

Después fue su hija Esther, fallecida precisamente en el mes de junio, quien tomó las riendas, entrando a trabajar también en 2011 en la joyería familiar la tercera generación, Iria Fernández, nieta de los fundadores. El negocio echó el cierre definitivo el pasado marzo.

La Joyería Gómez, cerca del histórico restaurante Casa Vilas, comenzó como relojería y poco a poco fue aumentado su catálogo de productos, para convertirse en joyería.

Esquela de Dominga Boquete.

Esquela de Dominga Boquete. / ECG

Entierro este lunes en Calo

La capilla ardiente de Dominga Boquete González está en la sala uno del Tanatorio de Calo (Teo), de donse saldrá este lunes a las cinco de la tarde para la iglesia parroquial de San Juan de Calo. Allí se celebrará el funeral y el entierro.

