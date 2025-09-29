Apoyo psicosocial de Asotrame en Santiago para 355 personas

Con un total de 355 intervenciones entre el espacio asociativo de pacientes del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y el punto de atención Cabes llevadas a cabo por el equipo de atención psicosocial de Asotrame en la capital gallega, el 38% de las actuaciones se corresponden con el área de trabajo social. En este sentido, y según indican a EL CORREO GALLEGO desde la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas, se trata sobre todo de consultas relacionadas con la incapacidad, temas de dependencia y ayudas, mientras que el resto se centran en cuestiones que tienen que ver con una atención psicológica que en este momento ofrecen los lunes, martes y miércoles en Cabes, mientras que los jueves y tercer viernes de cada mes se traslada al centro sociocultural de Santa Marta y el resto de viernes al hospital Clínico.

Respaldo de la Fundación La Caixa

Una iniciativa convertida en el programa con mayor demanda por parte de los pacientes de cáncer hematológico y sus familias que recurren a Asotrame, y que este año contará con el respaldo económico por parte de la Fundación La Caixa.

Y es que, dentro de sus convocatorias de proyectos sociales, mediante las que busca promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social, la entidad destinará 27.165 euros a apoyar este servicio.

Desde Asotrame se subraya que esta inyección económica garantiza la continuidad de un proyecto que el año pasado alcanzó las 705 intervenciones, en su mayoría relacionadas con el apoyo emocional.

Gestionar el impacto psicológico

La asociación recuerda la importancia de este apoyo psicológico ante enfermedades como leucemias, linfomas o mieloma múltiple, con el objetivo de ayudar a los afectados a gestionar el impacto psicológico de su dolencia, mejorando sus niveles de ansiedad, estrés o depresión.

El programa de atención psicosocial de Asotrame se desarrolla de forma presencial en sus sedes de Ferrol y Santiago, así como de forma periódica en cinco hospitales de la comunidad, con una periodicidad semanal en el Clínico, quincenal en el Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Chuac coruñés, y mensual en el Lucus Augusti de Lugo y en el Arquitecto Marcide de Ferrol.

Además, la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas también realiza consultas telemáticas y telefónicas para todas aquellas personas interesadas que no pueden desplazarse hasta sus puntos de atención.

Apoyo entre iguales

El servicio de apoyo psicosocial se complementa con otras iniciativas por parte de este organismo, como es la denominada Apoyo entre iguales, un programa de ayuda mutua pensado para que los afectados por este tipo de dolencias puedan compartir sus experiencias y estrategias para afrontar la enfermedad, tanto entre quienes están luchando contra alguna de estas patologías como con quienes ya las han superado.

Asimismo, tiene abierta la web Espacio pacientes, en la que se pueden consultar recursos web especializados.