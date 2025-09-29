Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»

Nueve meses después del desembarco de Cabify en Santiago, la presencia de VTC en la capital gallega no para de crecer. Desde la asociación Radio Taxi aseguran que han detectado unos 120 que hacen trayectos dentro de la ciudad, pese a que la ley sólo les permite recoger a clientes y llevarlos de un municipio a otro. En Compostela existen 144 licencias de taxi, una cifra que, sobre todo en la temporada alta turística, se ha demostrado claramente insuficiente y se ampliará en 29 más. El número de VTC ya casi alcanza al de taxis. «Cada vez hay más», denuncia el presidente de la asociación, Manuel Sánchez, quien censura la competencia desleal y pide a la Xunta, primero, y al Concello, después, que actúen.

La administración autonómica es la que concede las licencias para los vehículos de transporte con conductor. «La Xunta las crea supuestamente para servicios interurbanos y, a partir de ahí, se lava las manos», asegura Manuel Sánchez. Los taxistas afirman que están notando «mucho» la competencia de los VTC en Santiago. «El 90% de los servicios son dentro de la ciudad, es fácil verlos ir de la plaza de Galicia a la estación de tren o al aeropuerto, o llevar clientes en las noches de movida», subraya el presidente de Radio Taxi. Los taxistas compostelanos llevan tiempo sacando fotos a las matrículas azules de los coches para hacer un registro de los que operan en Santiago. «El otro día había cuatro VTC creados en A Coruña que estaban trabajando aquí, yo no puedo ir a Coruña a trabajar con el taxi», protesta Sánchez.

No están autorizados para los recorridos urbanos

La Consellería de Presidencia ha recordado en numerosas ocasiones que las licencias que concede permiten a los vehículos de transporte con conductor moverse por toda Galicia entre diferentes municipios, pero no «habilitan para hacer recorridos urbanos». Para que los VTC puedan operar dentro de la ciudad es el municipio el que debe realizar una ordenación específica. El Concello de Santiago está «estudiando la posible regulación de los VTC, una vez que la Xunta dejó esta responsabilidad en los ayuntamientos», indica el departamento de Mobilidade que dirige Xan Duro, que siempre se ha mostrado contrario a permitir que operen dentro de la ciudad. Recuerda que comunidades como Cataluña «están formulando medidas para garantizar el servicio público de los taxis ante la competencia del nuevo modelo».

Al no existir una regulación municipal que los autorice expresamente, tanto la Xunta como la Policía Local llevan tiempo realizando controles para detectar la actividad irregular de los VTC en la ciudad. Raxoi asegura que desde diciembre se han abierto 105 expedientes sancionadores, 14 actas procedían de los agentes municipales y 91 han sido remitidas por la Dirección Xeral de Mobilidade de la administración autonómica. Pero no aclara si se han impuesto efectivamente las multas.

A Coruña redactará una norma para multar a los VTC

Para poder hacerlo, ayudaría contar con una regulación específica municipal. El Ayuntamiento de A Coruña comunicó la semana pasada su intención de redactar una ordenanza para poder multar a los VTC. En la ciudad herculina, además de Cabify, operan otras plataformas como Uber o Bolt. Las sanciones, sin embargo, no recaerían en esas app, que funcionan de un modo similar a Airbnb para los pisos turísticos. Son las empresas o autónomos que ofrecen sus servicios a través de ellas los que tendrían que pagar las multas.

El departamento de Xan Duro explica que por el momento ninguna ciudad gallega ha realizado esta regulación «porque aún hay muchas dudas legales al respecto». En los últimos años, apunta, se han sucedido sentencias judiciales en todo el Estado, cuestionando limitaciones a este servicio como la obligación de reservarlo con un tiempo de antelación determinado, la prohibición de realizar una búsqueda activa de clientes o las obligaciones de geolocalización. Mobilidade indica que se está estudiando la jurisprudencia y las regulaciones de otros lugares para «establecer criterios que garanticen que las VTC no entren en competencia desleal con el taxi, que es un servicio público esencial». Xan Duro asegura que se seguirá reuniendo con los representantes del sector del taxi y de las empresas de alquiler de vehículos con conductor para tratar de solventar la situación.

Ampliación de 29 nuevas licencias de taxi en la ciudad

Por el momento, el Concello ya ha convencido a los taxistas de la necesidad de ampliar el número de taxis en las calles de Santiago, una medida que el sector siempre había rechazado al considerar que los problemas únicamente se daban en temporada alta turística. «A nivel interno hemos decidido aceptar esas 29 licencias y vamos a ver si damos un mejor servicio y somos capaces de frenar el crecimiento de las VTC», subraya Manuel Sánchez. Desde Radio Taxi instan al Ayuntamiento y a la Xunta a «sancionar a las VTC» y censuran que la administración gallega está concediendo cada vez más permisos de este tipo.

Los taxistas se mostrarían dispuestos a aceptar incluso algún servicio clásico de VTC en el interior del municipio. Antes del desembarco de las plataformas tipo Uber o Cabify estas empresas ya ofrecían coches con chófer, pero se trataba de servicios de lujo, por ejemplo, cuando un artista de renombre venía a dar algún concierto en la ciudad.

En mayo de este año, hasta el propio Concello se vio envuelto en la polémica por el uso de VTC. El PP denunció que Raxoi contrató 29 servicios ilegales en el marco de una reunión del grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, presidenta del grupo, habló entonces de «paralegalidad o alegalidad» mientras no esté elaborada y aprobada la nueva regulación local. «Podemos interpretar que los VTCs no son ilegales, ya que no aparece así en la norma, pero también se puede interpretar que no son legales porque aún no está regulado», aseveró.