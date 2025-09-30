Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 30 de septiembre, en Santiago?

‘Ratiña’, hoy entre los cortometrajes del ciclo de cine ‘Sitios’

EN CONXO. Los cortometrajes Ratiña, de Alicia Úbeda; Nena, de Xosé A. Touriñán; Feminazi, de Diana López; y Xan e a tolerancia, de Lucía Estévez, se dan con entrada libre, desde las 18 horas dentro del ciclo de cine Sitios, en el centro sociocultural Aurelio Aguirre.

Tras los pases charlarán con el público Rosa Castro (moderadora) y las terapeutas ocupacionales María Pais y Estefanía Castiñeira, así como Úbeda y Estévez.

Es la primera jornada de un ciclo que sigue mañana en el Psiquiátrico de Conxo. Es un ciclo promovido por el Concello.

Conciertos de Clavo, Chiskeiro, Weird Noise y Xalundes

MÚSICA. Este martes hay conciertos de tarde-noche de Clavo (18 horas), Chiskeiro (20:30 h), Weird Noise (1 9 h.) y Xalundes (21.40 h.) en la zona del bar - restaurante Entre Ruas.

Es una cita de música alternativa en formato de taquilla inversa, es decir, el público accede a estas actuaciones de forma libre y, al concluir, cada quien paga lo que considera oportuno. Este cita coral se presenta como Calexón Fest.

Último día para ver los montajes de Augusto Pacheco

FOTOS. Hoy es el último día para ver en el Salón Artesoado del Colexio de Fonseca la muestra Mentindo con mestría, montaxes fotográficas de Augusto Pacheco (1948/73), comisariada por los fotógrafos Vítor Vaquero y Manuel Pérez Rúa y el artista plástico Ánxel Huete, con entrada y libre.

Uno de los montajes de la exposición de Augusto Pacheco / Cultura Galega

‘Franco y yo’, de Ruíz Mantilla, se presenta en el Casino de Santiago

LIBROS. El Casino de Santiago alberga, a las 19 horas, la presentación del libro Franco y yo, «una atípica biografía» escrita por el periodista Jesús Ruíz Mantilla y publicado por Galaxia Gutenberg.

Presentación del libro Franco y yo / CEDIDA

Y en este mismo local compostelano, los días 28 y 29 de octubre se harán las actividades de la entrega del XVIII Premio Novela Europea a Delphine de Vigan (autora gala) y Bernhard Schlink (escritor alemán).

Y en noviembre, se presentarán los debates de las novelas finalistas del XIX Premio Novela Europea.