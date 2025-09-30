Atropello en el polígono de A Sionlla: un coche que daba marcha atrás deja un peatón herido
El siniestro ocurrió pasadas las tres y media de la tarde de este martes en la Rúa da Comunidade Valenciana
Nuevo atropello en Santiago. Un peatón ha sido arrollado esta tarde en el polígono de A Sionlla, en la parroquia de Enfesta. El 112 Galicia ha informado de que recibió la llamada de un particular alrededor de las 15:30 horas, solicitando asistencia sanitaria para la víctima, que resultó herida en la Rúa da Comunidade Valenciana.
Según las primeras informaciones facilitadas por la Policía Local de Santiago, la persona fue alcanzada por un vehículo que se encontraba estacionado y que maniobró marcha atrás. Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas de la persona atropellada ni las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.
Servicios de emergencias acudieron al lugar tras el aviso y, en estos momentos, atestados de la Policía Local permanece en la zona para realizar la investigación pertinente sobre cómo se produjo el siniestro y elaborar el informe técnico para aclarar responsabilidades.
[Noticia en ampliación]
