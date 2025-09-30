Carmen Calvo en Santiago: abre el nuevo ciclo de conferencias del Ateneo

La próxima visita a Compostela de Presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo sobresale dentro del ciclo de charlas del nuevo curso del Ateneo de Santiago, presentado este lunes en una rueda de prensa celebrada en su sede de la Plaza Salvador Parga).

Ex ministra de Cultura

La Presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que antes fue ministra de Cultura durante el primer Gobierno de Zapatero, protagoniza el 6 de octubre la primera conferencia del ciclo Los lunes del Ateneo, con cita en la sede de Afundación, en la Rúa do Vilar, y entrada libre, un recinto que suelen llenar. «Seguimos buscando local de más aforo», dijo Francisco Candela, presidente del Ateneo, que ya hace una semana anunció que buscan un espacio paralelo de forma puntual (esperan llegar a algún acuerdo con el Concello o explorar otras vías).

Respecto al resto de personalidades de ese ciclo de charlas, habrá también intervenciones del historiador Julián Casanova («para hablar sobre Franco»), del exalcalde de Santiago, Xerardo Estévez (para tratar temas de la ciudad) y del presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo («que hablará sobre Castelao»), entre más ponentes por confirmar de cara a una tanda de diálogos que se inició en el año 2008, «y que es el programa más relevante de las actividades del Ateneo», dijo Candela, aludiendo a las 200 propuestas socioculturales que como media ofrece esta institución que tiene 350 personas asociadas.

Por la izquierda: Porteiro, Pousa, Rivas Lombardero, López-Rivadulla, Sánchez, Candela, Herrán y Somoza, en el Ateneo de Santiago. / Antonio Hernández

Festival de música Ateneo Barroco

Se recordó además que, del 8 al 22 de octubre, se celebra la séptima edición del festival de música Ateneo Barroco, con conciertos de Camerata Boccherini, Ars Atlántica / Manuel Vilas, Kenneth Weiss, María Espada con Manuel Minguillón y el Collegium Musicum Madrid, la Capela y Enrike Solins, aparte de charlas.

Cine, radio y libros

Y se indicó que en 2026 se hará un nuevo ciclo de cine gallego y el habitual festival y certamen formativo CineEduca. De cara a la nueva temporada, el Ateneo de Santiago pretende relanzar su emisora, que cuenta con 24 programas y unos mil oyentes al mes. Y se prepara el lanzamiento de dos libros, uno dedicado al periodista compostelano Alfredo Vicenti Rey (Santiago, 1850 - Madrid, 1916), ya que se lanzará en gallego el volumen que le dedicó el añorado jurista Baldomero Cores, colaborador de EL CORREO GALLEGO durante años; y otro sobre la historia ateneísta en la capital gallega, obra escrita por el periodista Francisco Rodil Lombardía (que trabajó en este diario) que se publicará a través del Consorcio.

Libros, viajes y Europa

El Ateneo de Santiago tiene previsto a su vez una nueva edición de su seminario sobre Europa, coordinado por la profesora de la USC; Cristina Ares; y prevé la creación de una mesa de trabajo sobre la actual tensión turística que vive Santiago.

Además, hay un área del Ateneo que organiza viajes culturales a zonas con patrimonio destacado y que organiza visitas guiadas a exposiciones y rutas

Al acto de presentación de las actividades de la nueva temporada del Ateneo de Santiago, acudieron además: José Manuel González Herrán, vicepresidente; Antón Porteiro Lago, tesorero; y un grupo de vocales formado por Marina Luisa Somoza Quiroga, José Ramón Pousa Estévez, Manuel López-Rivadulla Lamas, Enriqueta Rivas Lombardero y Luis Rivero de Aguilar Sobrino.