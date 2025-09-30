Recurso dos hoteleiros
Raxoi presenta alegacións ao recurso dos hoteleiros e pide ao TSXG que non suspenda a taxa turística
Raxoi alega que non se dan as circunstancias para decretar a suspensión cautelar da súa entrada en vigor, prevista para este mércores
O Concello de Santiago presentou este luns as alegacións ao recurso formulado pola Unión Hotelera contra a taxa turística. A voceira do Goberno, Míriam Louzao, informou nunha comparecencia a media mañá de que os servizos xurídicos municipais estaban ultimando o texto para presentalo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ao longo da xornada no último día do prazo. O Alto Tribunal debe decidir se aplica unha suspensión cautelar á entrada en vigor do imposto, polo que o escrito de Raxoi céntrase en cuestións «técnicas e xurídicas» coas que argumentan que «non concorren os requisitos» para decretar esa suspensión, segundo explicou Louzao.
Desta maneira, o Executivo de Goretti Sanmartín mantén a confianza en que o imposto ás estadías turísticas entre en vigor este mércores 1 de outubro, tal como está previsto. Louzao insistiu en que «é un tema que non debía estar xudicializado e a cidadanía de Compostela tampouco vai entender que se xudicialice». A voceira puntualizou que «respectaremos» a decisión do TSXG, pero en calquera caso «seguiremos traballando para que antes ou despois ese imposto sexa unha realidade».
A voceira tamén se pronunciou sobre a posibilidade de que a suspensión cautelar non se decida antes da entrada en vigor, xa que o TSXG terá só un día entre a chegada das alegacións do Concello e o inicio do cobro. «Non fomos nós quen decidimos presentar o recurso neste momento», sinalou, volvendo lembrar a «sorpresa» que causou en Raxoi o feito de que a Unión Hotelera pedise unha resolución sen trámite de audiencia cando «unha das cousas das que máis se queixou durante todo o proceso era da falta de diálogo».
Recurso na Coruña
De todas maneiras, non sería preciso que o Alto Tribunal resolva antes do mércores, tendo en conta que na Coruña o imposto entrou en vigor este luns, ao mesmo tempo que os hosteleiros anunciaban un recurso para reclamar a súa suspensión cautelar.
Pese a que recoñecían que a aplicación da taxa se realizou sen incidencias, os empresarios do sector da cidade coruñesa, en declaracións recollidas por La Opinión, do mesmo grupo editorial que este diario, explicaban que «no sigue los requisitos que establece la legislación autonómica». O presidente da Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, valorou que «el 60% de ocupación anual en los hoteles» da cidade herculina «no conlleva tensión turística» e polo tanto, non estaría xustificado o cobro do imposto.
Rueda pide «moito coidado e sentidiño»
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, manifestouse respecto da entrada en vigor da taxa turísitca en Santiago e A Coruña e dos recursos presentados polas asociacións hosteleiras contra a súa aplicación en ambas cidades, sinalando a responsabilidade é dos concellos «se non se fan as cousas ben».
Neste sentido, lembrou que as condicións da Xunta eran que esta taxa revertese en melloras turísticas e que fose acordada co sector, polo que lamentou que arranque con queixas e con recursos presentados por parte das entidades do sector.
Ademais, reiterou que o imposto turístico pode transmitir a mensaxe de que hai moitos turistas e é necesario poñer «algún tipo de límite», o que cre que non sucede en Galicia, polo que indicou que «hai que ter moito coidado e sentidiño».
Suscríbete para seguir leyendo
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago