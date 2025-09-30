Investigan el incendio de un turismo abandonado en una vía en A Rocha
Al parecer, el turismo llevaba tiempo abandonado en una explanada situada junto al cierre de una propiedad privada
Los servicios de emergencias recibieron este lunes varias llamadas al filo de las 16.00 horas a raíz de un incendio en un vehículo estacionado en un espacio público en A Rocha, en Santiago.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato los Bomberos que procedieron a sofocar las llamas, primero con agua y luego con espuma. Al parecer, el turismo llevaba tiempo abandonado en una explanada situada junto al cierre de una propiedad privada.
Los vecinos de la zona aseguran desconocer al propietario. Hasta el lugar del suceso también se desplazó la Policía Local de Santiago, que una vez que se apagó el fuego (el turismo quedó completamente calcinado) incidió las averiguaciones para tratar de esclarecer lo sucedido.
Afortunadamente, el incendio no provocó más daños que los que sufrió el propio vehículoy la intervención de los servicios de emergencias se completó poco después del aviso.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago