Encantos en Compostela
A maxia volve a Santiago con figuras de renome e actuacións nos barrios
O festival Encantos en Compostela celébrase entre o 10 e o 12 de outubro, coa participación de artistas de prestixio internacional e ilusionistas locais
O festival de maxia Encantos en Compostela regresa entre os días 10 e 12 de outubro na que será a súa segunda edición cunha proposta renovada, que inclúe máis de 15 actividades con figuras de prestixio internacional e artistas locais, apostando pola descentralización e cunha faciana inclusiva e solidaria. A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentou onte a programación, acompañada por membros da organización, nun acto no que destacou que se busca ofrecer unha experiencia para todos os públicos, combinando entretemento, participación e sorpresa.
Nesta edición, o festival medra en extensión, saíndo do centro histórico e espallándose cara aos barrios e parroquias de Compostela para crecer en accesibilidade. E faino tamén en inclusión e solidariedade, con actuacións no Hospital Clínico Universitario e nas residencias de maiores da cidade.
Talento internacional e local
Ademais, Encantos en Compostela da o salto internacional traendo a prestixiosos e galardonados magos nacionais e estranxeiros como Gonzalo Albiñana, gañador do Gran Premio Extraordinario de Maxia 2023, e o recoñecido mago alemán Axel Hecklau, cunha ampla traxectoria e varios premios mundiais no seu haber. Do mesmo xeito, reforza a súa aposta polo talento galego, contando coa participación de destacados magos e magas como Samuel Moreno, Eloy Fernández e Iago Saavedra ademais de Óscar Fernández e Sara Rodríguez, creadores do proxecto. Estes artistas traerán ao público espectáculos variados, desde a maxia familiar e participativa ata a maxia de cerca, coa que o ilusionismo se experimenta a poucos centímetros.
Louzao sinalou que o festival é «unha celebración de creatividade, talento, e compromiso; unha mostra máis de que a cultura, alén de entretemento, pode e debe ser motor de cohesión social, participación e comunidade nesta capital cultural orgullosa de si».
Poucas mulleres magas
Pola súa banda, Sara Rodríguez, de Magia en la Manga, puxo o foco na importancia de contar con Albiñana e Hecklau como mostra do crecemento do festival. Rodríguez referiuse tamén á escasa presenza de mulleres no mundo da maxia, subliñando que trataron de incluír outra maga no programa ademais dela. Neste sentido, apuntou que «a visibilidade é moi importante» para que medre a participación feminina.
Óscar Fernández, membro da mesma compañía, resaltou a aposta deste evento pola maxia galega ao contar coa participación de artistas locais. Eloy Fernández agradeceu a confianza do Concello e o apoio a proxectos coma este porque «son os que contribúen a facer cidade».
Toda a información sobre a programación, horarios e reservas para as sesións de maxia de cerca está dispoñible na páxina web oficial do festival: encantosencompostela.com.
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago