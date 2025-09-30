Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encantos en Compostela

A maxia volve a Santiago con figuras de renome e actuacións nos barrios

O festival Encantos en Compostela celébrase entre o 10 e o 12 de outubro, coa participación de artistas de prestixio internacional e ilusionistas locais

Míriam Louzao con Eloy Fernández, Sara Rodríguez e Óscar Fernández, organizadores do festival, no Pazo de Raxoi

Santiago

O festival de maxia Encantos en Compostela regresa entre os días 10 e 12 de outubro na que será a súa segunda edición cunha proposta renovada, que inclúe máis de 15 actividades con figuras de prestixio internacional e artistas locais, apostando pola descentralización e cunha faciana inclusiva e solidaria. A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentou onte a programación, acompañada por membros da organización, nun acto no que destacou que se busca ofrecer unha experiencia para todos os públicos, combinando entretemento, participación e sorpresa.

Nesta edición, o festival medra en extensión, saíndo do centro histórico e espallándose cara aos barrios e parroquias de Compostela para crecer en accesibilidade. E faino tamén en inclusión e solidariedade, con actuacións no Hospital Clínico Universitario e nas residencias de maiores da cidade.

Talento internacional e local

Ademais, Encantos en Compostela da o salto internacional traendo a prestixiosos e galardonados magos nacionais e estranxeiros como Gonzalo Albiñana, gañador do Gran Premio Extraordinario de Maxia 2023, e o recoñecido mago alemán Axel Hecklau, cunha ampla traxectoria e varios premios mundiais no seu haber. Do mesmo xeito, reforza a súa aposta polo talento galego, contando coa participación de destacados magos e magas como Samuel Moreno, Eloy Fernández e Iago Saavedra ademais de Óscar Fernández e Sara Rodríguez, creadores do proxecto. Estes artistas traerán ao público espectáculos variados, desde a maxia familiar e participativa ata a maxia de cerca, coa que o ilusionismo se experimenta a poucos centímetros.

Louzao sinalou que o festival é «unha celebración de creatividade, talento, e compromiso; unha mostra máis de que a cultura, alén de entretemento, pode e debe ser motor de cohesión social, participación e comunidade nesta capital cultural orgullosa de si».

Poucas mulleres magas

Pola súa banda, Sara Rodríguez, de Magia en la Manga, puxo o foco na importancia de contar con Albiñana e Hecklau como mostra do crecemento do festival. Rodríguez referiuse tamén á escasa presenza de mulleres no mundo da maxia, subliñando que trataron de incluír outra maga no programa ademais dela. Neste sentido, apuntou que «a visibilidade é moi importante» para que medre a participación feminina.

Óscar Fernández, membro da mesma compañía, resaltou a aposta deste evento pola maxia galega ao contar coa participación de artistas locais. Eloy Fernández agradeceu a confianza do Concello e o apoio a proxectos coma este porque «son os que contribúen a facer cidade».

Toda a información sobre a programación, horarios e reservas para as sesións de maxia de cerca está dispoñible na páxina web oficial do festival: encantosencompostela.com.

