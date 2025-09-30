Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago

Luego del primer asalto con la sesión vermú de Alberto Lareo, del restaurante Maina, y los tardeos de Benedita Elisa y Abastos 2.0, 'Cocinando Santiago' regresa al Mercado Boanerges de la capital gallega con una nueva propuesta.

El proyecto colaborativo, impulsado por el mercado compostelano, y en el que participan ocho de los chefs más representativos de Santiago (Iago Pazos, Brisa Medina, Carlos Insua, Alberto Lareo, Tomás Rubio, Gonzalo Pose y Lucía Freitas), regresa con la cocina viajera de Romás Rubio, del restaurante A Viaxe.

Sesión vermú con A Viaxe

La cita gastronómica tendrá lugar este domingo, 5 de octubre, a partir de las 12.30 horas en el Mercado Boanerges.

En formato de sesión vermú, además de la cocina en directo y tapas de autor elaboradas por el chef invitado y el personal del mercado, estará ambientada por el DJ compostelano Black Vanilla.

Como es habitual en este proyecto, las tapas tendrán precio popular, de entre 5 y 6 euros, con el objetivo de ser fiel al espíritu con el que nació esta iniciativa: el de "ofrecer gastronomía de calidad, cercana y pensada para el público santiagués", precisan desde la organización.

Entre la oferta culinaria propuesta por A Viaxe se podrán degustar platos como Peixe, Aliño Nikkei, Crujiente y Sanguchito, Peixe frito, Sarsa Criolla yTártara.

También se servirán tapas elaboradas por Pablo Pizarro, chef del Mercado Boanerges como la Croqueta de Pollo de Corral con Mantequilla de Anchoa, el Brioche de Costilla, Mayonesa Asiática, Pepinillos y Tomates Escabechados o el Taco de Atún Rojo, Aguacate a la Brasa y Mayonesa de Chiles.

“Me ilusiona mucho formar parte de un proyecto colaborativo como este, donde lo importante no es brillar uno solo, sino sumar entre todos los chefs con los que cuenta Santiago para volver a poner en valor la gastronomía compostelana”, señala Tomás Rubio de A Viaxe sobre 'Cocinando Santiago'.

Música en directo con el DJ compostelano Black Vanilla / Cedida

Lo que viene

Tras el paso de Tomás Rubio, pasarán por Cocinando Santiago dos grandes propuestas: Gonzalo Pose de Argentinos Burger, que inauguró hace nada Flaco en Santiago; y la chef Estrella Michelin Lucía Freitas, de A Tafona y Lume.

La primera de las citas tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, mientras que Freitas estará a finales de ese mismo mes.

“El éxito de las primeras sesiones nos ha confirmado algo que ya intuíamos desde el Mercado Boanerges, que Santiago necesitaba un espacio para cocinar en común, sin jerarquías ni egos, poniendo en valor nuestra gastronomía, hecha por y para los santiagueses”, finaliza Adrián Acevedo, responsable de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges.