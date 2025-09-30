O PP reclama que se arranxe a situación de cables soltos no rural
O goberno local asegura que deu parte á empresa de telefonía o 17 de setembro
O Partido Popular de Santiago reclamou este martes ao goberno nacionalista que proceda a levar a cabo unha actuación urxente «ante a grave e inexplicable situación de moitos cables e postes da luz en barrios e no rural santiagués». A concelleira Nerea Barcia visitou esta semana á veciñanza de Villestro, que leva meses soportando unha situación de perigo evidente ante a presenza de cables que invaden a estrada, como xa adiantou EL CORREO. Durante o encontro, a edil popular puido comprobar como estes elementos dificultan o acceso ás vivendas e obrigan aos peóns a apartarse, o que pon en risco a súa seguridade.
«A preocupación é aínda maior, porque pola zona pasa a diario moita rapazada, posto que o lugar está preto da ponte e o paseo, o que transforma a este punto nun lugar especialmente perigoso», afirmou, para apuntar que «as veciñas e veciños levan máis dun ano reclamando solucións, enviando queixas ao Concello sen obter resposta e a única solución que recibiron, ata o de agora, foi atar os cables con fíos a uns postes, unha chapuza que non resolve o perigo e que, ademais, deixa a varias vivendas sen servizo de internet».
«Viven atemorizados ante a posibilidade de que aconteza un accidente grave; e os nacionalistas seguen mirando cara outro lado», dixo, antes de apuntar que «a esta problemática súmase a falta de limpeza da ponte e das fincas colindantes, o que incrementa o perigo e amosa, unha vez máis, a pasividade do goberno de BNG e CA». Nerea Barcia asegurou que «nin se notifican aos propietarios, nin o goberno local actúa, a pesar de que isto se repite noutras parroquias, como en San Cristovo, no Eixo ou no Rial de Conxo».
O goberno local sinalou este martes que «se pasou incidencia á empresa de telefonía o 17de setembro para que retiren os cables».
