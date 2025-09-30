Plan para reformar la oficina de empleo del centro de Santiago

La oficina de empleo Santiago-centro, situada en la calle Ramón Piñeiro, cerca del Parlamento, será reformada. La Xunta anunció ayer que en breve se licitará la redacción del proyecto para acometer mejoras en un espacio de 480 metros cuadrados en la planta baja y de 219 metros de semisótano. El Consello de la Xunta analizó ayer un informe de la Consellería de Emprego con los planes para actualizar algunas de las oficinas de empleo de la comunidad gallega.

Aunque en localidades como Monforte, Sarria y Ourense las instalaciones cambiarán de ubicación, en la capital gallega y en Ferrol se mantendrán en los edificios que las acogen actualmente. En Santiago están previstas «mejoras como una nueva distribución y cambios en la iluminación, climatización, ventilación, electricidad y telecomunicaciones», informó la Xunta. Las obras forman parte del proceso de modernización del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) que está impulsando la Xunta, con más de 8 millones de euros este año para acciones como el refuerzo del servicio de orientación laboral y prospección empresarial o la potenciación de EMi, la herramienta de inteligencia artificial disponible en las 54 oficinas de empleo gallegas y galardonada por la Comisión Europea.

Sin fecha de inicio

La Xunta no ofrece por el momento plazos sobre cuándo se iniciarán las obras en Santiago. Una vez se licite la redacción del proyecto, se habilitará un periodo para que se presenten las empresas interesadas. La seleccionada se encargará de realizar el proyecto que determinará exactamente cómo se realizarán los trabajos. Después aún habrá que sacar un nuevo concurso público para elegir a otra compañía que acometa la reforma.

Según el informe analizado ayer por la Xunta, el proceso está ya más avanzado en la oficina de empleo de Monforte. Allí se licitarán en breve las obras, en las que se invertirá más de un millón de euros. Al igual que en Santiago, la Xunta licitará en breve los proyectos para las oficinas de Sarria, Ourense-A Ponte y Ferrol-centro, en este último caso, el inmueble acogerá además el Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC).

Cambio de localización

Menos en Santiago y Ferrol, las oficinas cambiarán de emplazamiento dado que la Xunta deja los inmuebles de alquiler para usar otros de su propiedad, «lo que redundará en el ahorro para la Administración autonómica y en la mejora de la atención a la ciudadanía de esos entornos tanto a favor de la empleabilidad, como del emprendimiento que contribuye a dinamizar el territorio».