Sanmartín resucita la estación de mercancías de A Sionlla: reclama al Gobierno fondos para construirla

Raxoi no se olvida de la estación ferroviaria de mercancías de A Sionlla, un proyecto del que se ha hablado durante años pero nunca se ha concretado. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, mantuvo este martes un encuentro con el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, al que reclamó que el Ejecutivo central incluya esta infraestructura en la "axenda orzamentaria".

La regidora solició los fondos necesarios para construir una infraestructura considerada clave para avanzar en el desarrollo industrial de Santiago, conectando los polígonos directamente con la red de ferrocarril. "Moitas veces comézase a falar das infraestruturas dez anos antes de que acaben sendo unha realidade", indico Sanmartín, por lo que instó a esa inclusión en la agenda gubernamental.

Por su parte, Julio Abalde, señaló que la estación "sería un fito moi importante para o desenvolvemento económico do polígono" y añadió que tendrán que trabajar de manera conjunta por esa infraestructura, que en todo caso sería un proyecto "a longo prazo, non para resolver en 2 ou 3 anos".

Otras infraestructuras

En la reunión se hizo un repaso por las principales infraestructuras de Compostela que dependen del Ejecutivo central. Sanmartín subrayó la necesidad de que empiecen las obras del Orbitaliño, cuyo proyecto está en fase exposición pública, según explicó el subdelegado.

En cuanto a la Intermodal, la alcaldesa explicó que el aparcamiento está a punto de ser licitado. Además, solicitó que el espacio museístico dedicado a Castelao en la terminal pueda inaugurarse antes de que finalice 2025, declarado Ano Castelao por la Xunta de Galicia.

A mayores, las obras de la depuradora, que van en plazo, la seguridad vial o la lucha contra la violencia de género fueron algunos de los asuntos tratados en el encuentro.