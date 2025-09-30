A socialista Marta Abal alerta do «abandono» de rúas e espazos públicos en Santiago
Asegura que existe unha «clara desidia no mantemento da cidade»
O Grupo Municipal Socialista de Santiago, a través da concelleira Marta Abal, denunciou onte o «crecente abandono» de rúas e espazos públicos na cidade, onde «as herbas medran sen control, invadindo beirarrúas, muros e zonas de tránsito». Segundo Abal, esta situación evidencia «a falta de actuación efectiva do goberno local e unha clara desidia no mantemento da cidade».
«Non é só unha cuestión estética: afecta á seguridade das veciñas e veciños, incrementa o risco de esvaróns e caídas, e transmite unha imaxe de abandono que non é aceptable para unha cidade como Santiago», explicou a concelleira socialista.
Abal asegura que «a situación non é nova» e insta ao goberno local a «actuar con urxencia, planificando medidas que combinen a protección do medio ambiente co mantemento axeitado da cidade».
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago