A socialista Marta Abal alerta do «abandono» de rúas e espazos públicos en Santiago

Asegura que existe unha «clara desidia no mantemento da cidade»

O Grupo Municipal Socialista de Santiago, a través da concelleira Marta Abal, denunciou onte o «crecente abandono» de rúas e espazos públicos na cidade, onde «as herbas medran sen control, invadindo beirarrúas, muros e zonas de tránsito». Segundo Abal, esta situación evidencia «a falta de actuación efectiva do goberno local e unha clara desidia no mantemento da cidade».

«Non é só unha cuestión estética: afecta á seguridade das veciñas e veciños, incrementa o risco de esvaróns e caídas, e transmite unha imaxe de abandono que non é aceptable para unha cidade como Santiago», explicou a concelleira socialista.

Abal asegura que «a situación non é nova» e insta ao goberno local a «actuar con urxencia, planificando medidas que combinen a protección do medio ambiente co mantemento axeitado da cidade».

