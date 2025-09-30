El TSXG da luz verde a la tasa turística en Santiago: entrará en vigor este miércoles

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado este martes la aplicación de medidas cautelares para impedir el cobro de la tasa turística en Santiago, con lo que la medida entrará en vigor este miércoles, 1 de octubre, tal como estaba previsto. Así lo han comunicado el Concello de Santiago y el TSXG a última hora de la mañana de este martes.

La Unión Hotelera Compostela había presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSXG para anular la implantación de la medida. Los hoteleros solicitaban además la suspensión cautelar de su entrada en vigor. Raxoi dispuso de cinco días hábiles para realizar alegaciones, en las que argumentó que no concurren los requisitos para aplicar dicha suspensión.

Finalmente, los jueces han rechazado aplicar esas medidas, concluyendo que "non hai un prexuízo económico inmediato e evidente para a recorrente polo feito da entrada en vigor da disposición".