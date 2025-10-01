Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»

Los alumnos de Bachillerato del IES Rosalía de Castro de Santiago están en pie de guerra porque desde que comenzó el curso se les ha prohibido salir a la Alameda en el recreo, como sí podían hacer en años académicos anteriores. Ayer quisieron expresar su malestar con una protesta en la puerta del centro en la que no faltaron las pancartas ni las consignas unísonas para reclamar que se les deje salir del recinto escolar en los periodos de descanso. Perfectamente organizados, reivindicaron su derecho a la huelga para hacer ver que no están dispuestos a que «nos roben esta libertad». Se quejan de que el patio del centro «es un aparcamiento en el que nos concentramos más de 600 alumnos durante los recreos» y que la cafetería «apenas tiene unas cuantas sillas».

Por eso han reclamado a la dirección del centro que exija a la Inspección de Educación una revisión de la norma que les prohibe salir del centro durante la jornada lectiva: «Queremos hacer ruido para que también se manifiesten alumnos de otros centros en los que antes se podía salir y ahora están encerrados como nosotros». Al grito de «si no salimos, a clase no asistimos», los estudiantes que se manifestaron bloquearon la puerta del instituto durante una hora. Pedían dimisiones y «libertad», con pancartas y canticos. Una profesora comentaba mientras observaba: «Tienen toda la razón; y no sabéis la diferencia que hay cuando entran en clase, desde que no salen son más difíciles de aguantar».

La directora del instituto, Gemma Paredes, explicó en declaraciones a EL CORREO que «los alumnos tienen que entender que esta es una decisión que no depende de nosotros, sino que es una norma que cumplen todos los institutos de Santiago, y que el Rosalía también debe cumplir. Ellos nos han pedido que le hagamos llegar a la Inspección su malestar por esta medida y la dirección está dispuesta a ejercer esa mediación, porque precisamente esa es nuestra función».

La máxima responsable del centro ha admitido que el patio de recreo necesita «una humanización», porque además de carecer de zona cubierta para el invierno, es de cemento, lo que le da una frialdad a mayores. Paredes se ha comprometido en una reunión mantenida con un grupo de alumnos después de la protesta a mejorar el patio a crear una zona para practicar deportes, como ping-pong; así como añadir una terraza a la cafetería. La directora también recordó que la adopción de esta medida ha sido consensuada en el consejo escolar.