El Bipartito califica la propuesta de una moción de censura en Santiago como "soños húmidos" del PP

El Bipartito ha calificado la propuesta de una moción de censura en Santiago como "soños húmidos" del Partido Popular. La teniente de alcalde, María Rozas, ha sostenido este miércoles que el PP demuestran con esta petición "que é incapaz de asumir as normas democráticas e que as forzas políticas teñen que chegar a acordos e ter capacidade de diálogo".

Se ha referido a Borja Verea para afirmar que "é incapaz de asumir que existan gobernos en minoría capaces de pactar con outras forzas políticas, porque iso non está no ADN do Partido Popular". Por otro lado, ha calificado de "contradictorias" las declaraciones que realizó este martes el secretario xeral del PP de A Coruña y concejar compostelano Evaristo Ben. "Non teñen que ver coas declaracións de Borja Verea nun pleno, no que dicía que non estaba en absoluto interesado en chegar a acordos con concelleiros non adscritos".

Después de que Ben llamase a los no adscritos y a los socialistas a una reflexión sobre la situación en la que se encuentra Santiago y lo que se ha hecho desde el inicio del mandato, para animarles a apoyar una moción de censura capitaneada por el PP, María Rozas ha indicado que lo que pretenden los populares es "xerar unha polémica e unha situación innecesaria, sen fundamento".

Por su parte, los socialistas compostelanos también han valorado este miércoles la propuesta del PP. El concejal Sindo Guinarte ha expuesto que "o PP ten un interese fundamental por riba de todo que é o seu propio interese". Ha remarcado que los populares "saben perfectamente que o PSOE non vai estar nunha operación de moción de censura en Santiago para promover un goberno de dereitas do PP; que por outra banda tamén sería un goberno en minoría". Ha zanjado el asunto indicando que "o grupo municipal socialista non vai entrar neste enredo e o saben perfectamente".

Los concejales no adscritos declinaron ayer analizar la oferta del PP. Los cuatro ediles expulsados del PSOE se remiten a sus declaraciones de mediados de septiembre, cuando presentaron sus propuestas de inicio de curso político. Ante la posibilidad de que en estos dos años se produjese una moción de censura a Goretti Sanmartín, Mila Castro fue contundente: "A ninguén se lle escapa que o noso programa electoral é dimetralmente oposto ao do Partido Popular". Preguntados por sus intenciones de cara a las elecciones municipales de 2027, la edil Mercedes Rosón pronuncio un ambiguo "todo se andará".