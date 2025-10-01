Del concierto gratuito de Hugo Guezeta a la charla cinéfila con Jaione Camborda: siete planes para este miércoles en Santiago

Concierto de Hugo Guezeta con entrada gratuita

MÚSICA + COLOQUIO. El festival Mover os Marcos ofrece, a las 21 horas, en la Igrexa da Universidade, un concierto acústico de Hugo Guezeta, cita con entrada gratuita (las invitaciones se pueden recoger en el recinto desde 20.30 h.; dos por persona como máximo).

Y antes, a las 18:30 h., hay un coloquio en el audiporio de la Facultad de Periodismo, con Carlos Callón, Alberto Pombo y Noemí García. Guezeta se define como músico y activista y llega a Compostela con una gira llamada O Noso Tempo.

Coloquio con Silvia Pérez Vidal, Ana Belén Salgueiro Lago y Alba Paz Castro

USC. La Facultad de Biología organiza, desde las 12 h., frente al Aula Magna, un coloquio de entrada libre con tres investigadoras: Silvia Pérez Vidal, Ana Belén Salgueiro Lago y Alba Paz Castro, que hablarán sobre su labor en la ciencia.

Jaione Camborda en Conxo, con ‘Sitios’

CINE. El Psiquiátrico de Conxo ofrece (18 h.), O corno, película que luego se comenta con la directora Jaione Camborda, más Marta Doviro, como parte del ciclo gratuito de cine Sitios.

Además, la cineasta tiene una obra en el CGAC dentro de una muestra a medias con Max de Esteban y Joan Fontcuberta.

‘Ensaio sobre o efémero’, de Vaqueiro

LIBROS. La librería Couceiro acoge a las 19 horas una conversación en torno al libro Ensaio sobre o efémero, de Vítor Vaqueiro, organizada por la Asociación Cultural O Galo.

«Os relatos que compoñen Ensaios sobre o efémero fican marcados pola concisión e o intento de síntese, estruturados en tres agrupamentos: Anais, Biografías e Relatorios», señalan en la nota de la editorial Galaxia.

Adega propone un coloquio sobre ecología

MEDIOAMBIENTE. Dentro de las actividades del 50 aniversario de Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza), a las 18 horas, en la Casa das Asociacións de Cormes, se hace un pase del documental, A terra por gañar; y a las 19:30 h., se celebra un coloquio titulado O movimento social compostelán na defensa da terra. Son citas de entrada libre.

Exposición del XIX Premio Luís Ksado

PREMIO. El Museo do Pobo Galego abriga a las 19 h. la apertura de la exposición con las fotografías ganadoras y finalistas del XIX Premio Luís Ksado, convocado por la Deputación da Coruña.

Juan Manuel de la Quintana fue el vencedor de esa reciente edición del conocido certamen que recuerda al fotógrafo Luis Casado Fernández (Ávila, 1888- Santiago 1972), Luís Ksado.