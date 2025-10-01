Un recuerdo para 'Juan o cego': una foto suya se viraliza en redes y provoca un sin fin de comentarios nostálgicos

Las calles de Santiago de Compostela son pura historia. Cada esquina o cada rincón de la zona vieja compostelana va acumulando las viviencias de todos los que, durante años, hemos crecido entre sus empedradas calles. Unos recuerdos que no serían lo mismo sin la presencia de algunos emblemáticos personajes que vivieron a nuestro alrededor y los cuales, ahora que ya no están, provocan verdadera nostalgia a aquellos picheleiros que todavía los recordamos.

Es el caso de 'Juan o cego', que tras la publicación de dos fotos suyas en el perfil de Instagram Santiago_vello y que también han saltado a diversos grupos de Facebook, se ha vuelto viral provocando un sin fin de comentarios en recuerdo de esta mítica figura.

Como bien cita la publicación original, Juan terminó siendo entre los santiagueses "máis famoso que o Apóstol", y pese a que era nacido en A Coruña, vivió en una pequeña pensión de Santiago. Vendedor del cupón de la ONCE, Juan no tenía una localización fija. A él le gustaba más ir vendiendo por las calles y por los bares, sobre todo por el Franco y A Raíña.

Se hizo conocido por su fuerte carácter

Pero por lo que realmente lo hizo más conocido en Compostela, fue su fuerte carácter. Amante del fútbol y deportivista de los pies a la cabeza, bastaba un simple ¡Ala Celta!, para que comenzara a soltar bastonazos al aire, siendo muchísimos de nosotros los que terminamos llevando un palo del querido Juan sin derecho a protestar, por lo que al cruzarte con él, debías tener muy en cuenta el radio de acción de aquel bastón.

Tal y como apunta Tito Segade en uno de los numerosos comentarios, en sus primeros tiempos en Santiago y al no conocer la ciudad, "Juan andaba con un lazarillo que lo guiaba y que era hermano suyo al que algunos apodaban “Manitú”, el cual pronto desapareció al mejorar su orientación en solitario.

El entrañable Juan en uno de sus paseos en la rúa do Vilar / Santiago_vello

Otros como José Traba, afirman "haberle servido cientos de tazas de vino", apuntando con mucha retranca que, "tenía días de mala leche y otros peores". Por no hablar de la primera inocentada que te gastaban como estudiante al llegar a Santiago. Guillermo Santiago hace mención a los paseos de Juan por el Franco, momento en el que alguno de los veteranos gritaba algo a favor del Celta, haciendo que alguno de los primerizos cobrase algún bastonazo.

Piden un recuerdo a su figura en la ciudad

Con el paso de los años, 'Juan o cego' se volvió más agresivo con la gente por la calle, por lo que lo retiraron de la venta del cupón. Pese a ello, todos en Santiago tenemos un entrañable recuerdo de su figura, y demostración de ello es la petición en la publicación de algún tipo de recuerdo en la ciudad para uno de sus personajes más queridos de las últimas décadas.