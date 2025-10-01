Mofa & Befa traen a Santiago ‘Os dous de sempre’, de Castelao

Mofa & Befa vuelven a Santiago con Os dous de sempre, de Castelao. El reconocido dúo cómico formado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira busca llenar cuatro veces el Teatro Principal dentro de una gira que abren el 17 de octubre en Rianxo y que llega a la capital gallega en abril de 2026. Y la noticia ya genera expectativa porque Mofa & Befa debutaron en 1992 en Compostela, en la añorada sala NASA, luego suplida por la Malatesta (cerrada con orden municipal por deficiencias) y tienen mucho público en la capital gallega.

Estreno

«A estrea vai facerse en Rianxo (Auditorio Municipal; 21 h.) antes de percorrer outros puntos de Galicia», indicó la directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, en la rueda de prensa celebrada este miércoles en uno de los espacios para residencias artísticas del Gaiás, dentro del programa REGA, ya que esta propuesta de Producións Teatrais Excéntricas cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia desde el apartado de las ayudas a la creación escénica.

Humor y melancolía

El dramaturgo Quico Cadaval, que asume la dirección de esta nueva obra de Mofa & Befa, detalla así el proceso creativo, basado en cuatro semanas de ensayos en el Gaiás: «Estamos descubrindo certas formas do humor, da melancolía e dunha parte sombría da obra de Castelao na súa faceta de humorista... Dalgunha maneira, Castelao está en Os dous de sempre porque, como moitos autores. extrae de se mesmo a experiencia dos personaxes e esas son cousas que apareceron nos ensaios e como humorista extraordinario que é, no seu primeiro libro, Un ollo de vidro, empeza cunha cita de Mark Twain: ‘Detrés de todo humorismo hai unha grande dor por iso no ceo non hai humoristas’».

Fechas de la gira

«Este é un espectáculo que combina o sombrío, o melancólico co carnavalesco e cómico», dijo Cadaval . Mofa & Befa llevarán Os dous de sempre a Moaña (18 de octubre), Arteixo (24), Ourense (25), Sada (26) y Ames (31). En noviembre, a la sala Artika de Vigo (del 1 al 5) y a Narón (día 29). Ya en diciembre, a Padrón (6) y Lugo (11). Y al Teatro Rosalía Castro de A Coruña los días 15 y 16 de mayo tras visitar el Principal de Santiago en fechas por revelar..

El elenco y equipo se completa con Josito Porto, «un actor extraordinario» (Cadaval dixit), Marcos Orsi («outro actor que como Josito é un animal de compañía de Mofa & Befa », añadió); Carme Varela en la dramaturgia; Baltasar Patiño, al espacio escénico con Carlos Alonso; Bernardo Martínez, a la música; y Sonia García, en fotografía y vídeo.

Contrapunto

Os dous de sempre es una novela lanzada en 1934 sobre la historia de Pedriño y Rañolas, personajes a los que Evaristo Calvo aludió así en su intervención: «Con Castelao sucede en Os dous de sempre que os seus protagonistas case son dúas partes dunha mesma personalidade, a do soñador, o Quixote, que vai da man de Rañolas, e, por outra banda, a de Pedriño, que so desexa folgar e comer. E polo medio, achéganse un lote de personaxes». Cerró el acto el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil: «O público vai ver algo que lle vai facer pasar un bo rato pero tamén vai reflexionar».