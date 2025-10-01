El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»

Tras nueve meses de trabajo, ayer terminó el Obratorio de Emprego «Parque forestal de autóctonas do Monte Pedroso» impulsado por el Concello y la Xunta de Galicia. El taller ha permitido crear una página web con rutas por Santiago y deja también una nueva zona de descanso y auditorio al aire libre bautizado como O Sesteadoiro.

El alumnado trabajó en la restauración de la cubierta vegetal del Pedroso, desde la Granxa do Xesto-Selva Negra hasta el culmen del monte. Para eso, sustituyeron especies exóticas por otras autóctonas como robles, castaños, fresnos o acebos. Las acacias retiradas del monte se usaron para construir el denominado «Sesteadoiro do Pedroso», unas estructuras que sirven de mirador, espacio de descanso, y auditorio al aire libre.

O Sesteadoiro, nueva zona de descanso habilitada en el monte Pedroso / Cedida

La elección del nombre

El nombre del conjunto hace referencia a su localización al final de la antigua cuesta del Milladoiro, en un punto de la histórica carretera Santiago–Malpica donde los carros hacían una pausa tras superar una pendiente exigente de salida de la ciudad.

Otra parte del alumnado del nuevo Obradoiro de Emprego también puso en marcha el portal www.sendeirosdecompostela.gal que reúne información de 20 rutas diferentes por el término municipal de Santiago.