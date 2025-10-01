El músico compostelano Conde Varo estrena disco, "14:41"

Conde Varo, proyecto del músico compostelano Xián Gómez, ha publicado un nuevo disco llamado "14:41". Este trabajo supone su segundo álbum en clave de "pop-rock alternativo en castellano", como lo define él mismo.

Ecos de Leiva

Conde Varo: "Me gusta decir que trato de poner en palabras lo que todos sentimos, pero no siempre sabemos expresar", detalla sobre su formar de componer quien tiene entre sus referentes a Leiva, como prueban canciones suyas como "Señorita rock and roll", un tema previo hasta álbum, parte de una carrera que ya supera una década de pasión por la música.

Luz ante momentos oscuros

Volviendo a su nuevo disco, "14:41" está integrado por 10 canciones "compuestas en 2020 y grabadas entre 2023 y 2025, lo defino como un momento de alquimia: tratar de hacer luz de momentos muy oscuros en mi vida", aclara Conde Varo. Esa decena de temas se pueden escuchar en plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal o YouTube.

El músico de Santiago, nacido en el año 1998, tiene como anterior LP una autoproducción llamada "Proyecto Manhattan" (2022). Xián es fan de Tom Petty , ya que un tema del maestro norteamericano, "Wildflowers", inspira un tema suyo llamado "El Bueno de Tom".

Más similitudes

El mismo músico compostelano propone pop rock de autor con un tipo de sonoridades que, por citar otras similitudes de la escena, conecta con Quique González, pero sin tanta querencia por el folk rock estadounidense. Queda esperar que haya ocasión próxima de ver a Conde Varo en concierto en la capital gallega para chequear en vivo el tracklist de este "14.41".

Aparte de los clips a modo de vídeo lyric que ha difundido en Youtube, Conde Varo está publicando en esa misma plataforma de Google una tanda de versiones a dos voces en formato acústico de cada una de las composiciones de ese nuevo trabajo.