«Non é un cheque en branco»: os socialistas piden contas a Sanmartín pola execución orzamentaria
Solicitan ao goberno municipal unha reunión urxente para avaliar o seguimento dos proxectos estratéxicos de Santiago
O Grupo Municipal Socialista recordou este mércores que o pasado 17 de setembro solicitou formalmente ao goberno municipal unha reunión de seguimento para avaliar o nivel de execución dos acordos incluídos nos orzamentos de 2024 e 2025. «Queremos analizar o nivel de execución dos acordos previstos tanto no ano 2024 como no ano 2025, pero tamén queremos ver o nivel de execución das previsións de ingresos que fixo o goberno municipal como paso previo, insistimos, á negociación dos orzamentos do ano 2026», indicou este mércores a concelleira socialista Marta Abal.
Proxectos estratéxicos
Explicou, ademais, que os socialistas queren coñecer con detalle o grao de cumprimento de proxectos estratéxicos, como o novo contrato de transporte público, o ciclo integral da auga, a situación do aparcadoiro do Hospital Clínico ou o investimento comprometido no rural. «Non é un cheque en branco, necesitamos ver os puntos exactos nos que se atopan os proxectos estratéxicos que son para a cidade», subliñou a concelleira, quen alertou, ademais, da «situación preocupante na xestión interna do Concello». Lembrou que seguen sen nomearse prazas de procesos selectivos convocados no anterior mandato e que non se teñen convocado as ofertas de emprego de 2023, 2024 e 2025.
Tamén se mostrou preocupada polo recente comunicado interno do órgano de xestión orzamentaria, «no que se di literalmente que calquera actuación que supoña ou poida supoñer algún tipo de alteración e ou modificación dos saldos que consten rexistrados na contabilidade requirirá o previo coñecemento e autorización do titular do órgano de xestión orzamentaria e de contabilidade».
Taxa turística
Outro dos puntos sinalados dende o PSOE é a estabilidade financeira do Concello. Abal advertiu que, segundo os informes do orzamento de 2025, hai ingresos previstos por 2,86 millóns e 5,5 millóns de euros que, á vista da situación actual, «non se van a producir». Estes importes corresponden á taxa turística, que entrou en vigor este mércores, e ás novas licenzas de taxi. «A alcaldesa veu a recoñecer que o proceso é máis lento do esperado, polo que o seu cumprimento é improbable, xa que estes ingresos non se van a producir», sinalou a concelleira socialista, quen insistiu en que na comisión de seguimento solicitada o 17 de setembro «se analice o nivel de execución dos acordos de 2024 e 2025 e o cumprimento das previsións de ingresos feitas polo goberno municipal».
Ciclo integral da auga
Ademais, o voceiro socialista, Gumersindo Guinarte, puxo o foco na necesidade de resolver de maneira eficaz o futuro do ciclo integral da auga. Segundo explicou, o Concello non ten capacidade nin recursos para asumir en solitario os investimentos urxentes. «A solución terá que vir da algunha outra fórmula», incidiu, recalcando que a postura socialista non está pechada «sempre que esa solución garanta que se poidan realizar nos primeiros anos de execución do contrato as inversións necesarias».
Guinarte destacou que a posición socialista non é ideolóxica, senón práctica: «O que importa é asegurar que o servizo se preste con niveis aceptables de calidade o máis pronto posible. Aquí non estamos falando de ideoloxías, senón de solucionar problemas reais. E, ademais, quero lembrar que concellos gobernados por partidos de ideoloxías moi distintas optan polo mesmo procedemento, como é o caso de Pontevedra ou o caso de Carballo».
Respecto á polémica pola taxa do lixo, Guinarte foi claro: «Non hai ningunha posición evasiva en absoluto. Nós dixemos no pleno, dixémosllo publicamente, que nos votaremos en cada asunto do xeito que consideramos que é mellor para os intereses dos cidadáns e das cidadás de Santiago». Indicou que o planteamento da taxa do lixo por parte do goberno local lles parece «profundamente inoportuno», lembrando que tal e como se atopa «a prestación dese servizo, é o momento de dicirlles aos cidadáns e cidadás que teñen que pagar máis? A nosa postura foi clara: primeiro mellorar a prestación e facer cumprir á concesionaria o contrato».
