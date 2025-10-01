El PP anima a los ediles socialistas y no adscritos a apoyar una moción de censura en Santiago

El Partido Popular de A Coruña animó ayer a los cuatro concejales no adscritos de Santiago y a los dos del PSOE a que «reflexionen» sobre la posibilidad de presentar una moción de censura en la capital gallega. El concejal compostelano y secretario xeral del PP provincial, Evaristo Ben, sostuvo que en Compostela «se dan todos los casos posibles para que haya una moción de censura. ¿Por qué? Porque hay un gobierno en minoría absoluta y lo que ha pasado el otro día en el pleno lo deja totalmente claro: el gobierno no encuentra los apoyos suficientes para gobernar», remarcó.

Ben recordó que «los problemas que había en el año 2023 en Santiago, todos ellos sin excepción, sigue habiéndolos a día de hoy. No hay ningún problema reseñable de la ciudad que se haya resuelto en este tiempo. Es más, incluso se han agudizado: la ciudad está más sucia que nunca, el tema de transporte público está sin resolver, al igual que el servicio de abastecimiento de aguas, el mantenimiento de parques y jardines... el aspecto de la ciudad es el que es», sostuvo el popular, para justificar la posibilidad de la moción contra el Bipartito.

Con esto, lanzó una «invitación a la reflexión» a los «seis concejales que formaron parte del Partido Socialista», de los que quedan dos en la formación, más cuatro no adscritos: «Ellos han puesto a Goretti Sanmartín como alcaldesa de la ciudad. Legítimo y legal, nadie lo cuestiona; pero llegados a este punto hay que tomar una decisión. Si la ciudad va bien, que le den el apoyo para gobernar. Y si no va bien, que posibiliten un cambio de gobierno. Para que la ciudad no esté en un inmovilismo total y absoluto», manifestó.

El secretario xeral provincial del Partido Popular realizó estas declaraciones en el marco de la moción de censura presentada por su partido contra el gobierno local de Ribeira, apoyada por el Partido Barbanza Independiente. Desde que el Tribunal Constitucional dio aval a los tránsfugas, se han producido mociones de censura en los municipios gallegos de Forcarei, Fisterra, Noia, Touro, Viana do Bolo, Ribeira y Carral, todas a favor del Partido Popular excepto las de Noia y Viana do Bolo, donde se hizo el PSOE con la alcaldía.

Preguntado sobre si desde el PP han tenido contacto con los concejales no adscritos para valorar la posibilidad de la moción, Ben negó este hecho. No obstante, apuntó que «es una reflexión que ha avanzado Borja Verea en varias ocasiones en algún pleno».

«Ellos (los no adscritos) deben reflexionar qué es lo que quieren. Si están en una actitud de bloqueo, de disgusto, de cabreo entre ellos y con la alcaldesa o si quieren ser útiles a la ciudad de Santiago de Compostela. Goretti Sanmartín ha tenido la oportunidad de ser alcaldesa de Santiago, pero, ¿cuáles son las soluciones que ha traído a esta ciudad? Si esa posibilidad se abriera, nosotros desde luego la tomaríamos y la gastaríamos con toda la intensidad», concluyó.