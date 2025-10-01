Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'

El Monte Viso, uno de los miradores naturales de Compostela, será protagonista de un proyecto de restauración ecológica y recuperación de la biodiversidad que se integra en la estrategia municipal de consolidar un 'Anel Verde Exterior' que conecte la naturaleza con la ciudad. El plan, bautizado como 'Entre Sar y Sarela', cuenta con una inversión de 107.000 euros, y está financiado casi en su totalidad con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Monte Viso con el Pico Sacro al fondo / Trevor Huxham

Un proyecto integral para renaturalizar el Viso

El contrato licitado recoge actuaciones concretas en el monte periurbano del Viso con el objetivo de recuperar hábitats naturales de la Red Natura 2000, eliminar especies invasoras y crear condiciones más favorables para murciélagos, pájaros insectívoros, pequeños mamíferos e insectos.

Entre las principales medidas que incluye el proyecto se incluyen la eliminación de vertidos y elementos ajenos al espacio natural, la erradicación de invasoras y la plantación y refuerzo de vegetación autóctona. También se incorporan la racionalización y mejora de senderos de uso público, la colocación de cajas nido para aves y murciélagos y la creación de hoteles de insectos.

Además, se prevé la instalación de paneles informativos y señalización y la elaboración de un plan técnico de actuación y la coordinación de seguridad y salud. El plazo de ejecución se extiende hasta septiembre de 2025, con un año adicional de garantía.

Imagen del Monte Viso con la AP-9 en primer término a su paso por Santiago / Jesús Prieto

“O verde e o azul, eixos do deseño urbano”

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aprovechó este jueves la presentación del Congreso Internacional ‘Estrategia de Infraestructura Verde y Adaptación al Cambio Climático’, que se celebra estos días en la USC, para destacar el carácter estratégico de esta intervención.

“O verde e o azul son o eixo que debe configurar o deseño urbano e sobre o que debe xirar a habitabilidade das cidades e a súa sustentabilidade”, afirmó, subrayando que "a natureza non é un luxo, senón a infraestrutura esencial”.

Sanmartín definió el plan como una “estratexia integral e pioneira” que busca “renaturalizar a cidade desde as marxes ata o corazón, conectando o Anel Verde Exterior co tecido urbano".

Uno de los ejemplos mencionados por la regidora fue el Barrio Verde de Pontepedriña, uno de los cinco ámbitos de actuación puntuales, donde se prevé transformar un espacio dominado por el tráfico rodado y los materiales duros en un corredor ecológico con zonas de agua, sombra y caminos en contacto con la naturaleza.

Santiago de Compostela desde el Monte Viso / Oscar P. R.

Una ciudad en diálogo con su entorno

El concejal de Sostibilidade Ambiental, Xesús Domínguez, resaltó que “Compostela é unha cidade que nunca se chegou a desconectar de todo da contorna natural”, y valoró que por primera vez el Ayuntamiento está alineando su estrategia ambiental con las directrices gallegas, estatales y europeas, de la mano de la Fundación Biodiversidad, de la USC y del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER).

Cerrando el acto, Sanmartín resumió así la filosofía del proyecto: “Santiago está a camiñar cara a unha cidade onde o verde non sexa un paréntese, senón a frase principal. Onde cada árbore, cada zona de sombra, cada metro cadrado de solo permeábel sexa un acto de futuro. Un futuro onde vivir mellor e vivir con máis sentido. Un futuro verde”.