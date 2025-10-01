Santiago inicia la cuenta atrás para acoger el primer salón del videojuego en Galicia

Galicia contará por fin con un gran espacio dedicado en exclusiva al mundo de los videojuegos. Serán los próximos días 8 y 9 de noviembre, el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela será el escenario de la primera edición de Píxel á Feira, un evento pionero impulsado por la Diputación de A Coruña que nace con la voluntad de situar este medio en el centro de la vida cultural gallega y de reconocerlo como lo que ya es a nivel internacional: una manifestación artística de enorme relevancia, un motor creativo y un lugar de encuentro entre personas.

La cita pretende ser también una plataforma de difusión y aspira a consolidarse como encuentro anual de la industria gallega, de las personas aficionadas al ocio digital y de todo tipo de público que desee acercarse a este universo. La programación de Píxel á Feira ofrecerá un amplio abanico de actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Habrá espacios para jugar, probar y descubrir nuevos contenidos, pero también se prestará atención a otras dimensiones como el valor educativo, la capacidad de innovación en el ámbito tecnológico o el papel en la creación contemporánea. El salón reunirá profesionales de primer nivel nacionales e internacionales, creadoras y creadores, jugadoras y jugadores, así como personas que se acerquen por primera vez con curiosidad, con la intención de favorecer el diálogo y el aprendizaje compartido.

Además, el proyecto quiere impulsar el tejido comercial asociado a este sector, con presencia de tiendas especializadas, librerías y otros negocios vinculados a la cultura digital e interactiva, creando así un espacio de promoción y visibilidad para el tejido local.

El Palacio de Congresos de Santiago ocogerá el salón Pixel á Feira este próximo mes de noviembre / Antonio Hernández

Impulsar y dar a conocer la industria gallega del videojuego

El proyecto quiere contribuir a construir comunidad en torno al videojuego en Galicia, ofreciendo un punto de encuentro que combine ocio y reflexión. En este sentido, la industria del videojuego gallega y sus profesionales tendrán una presencia destacada en todo el programa, tanto en las actividades de divulgación como en espacios como mercados y muestras. Iago Gordillo, director del proyecto audiovisual Recuncho Gamer y una de las voces más reconocidas en el sector en Galicia, ejerce como comisario de esta primera edición.

La dimensión cultural de Píxel á Feira será otra de las señas de identidad. El evento incluirá exposiciones, música y diferentes propuestas artísticas que acompañarán los torneos y las demostraciones de juegos, mostrando que esta disciplina es mucho más que un simple producto de entretenimiento: es un campo creativo que dialoga con las artes escénicas, con la música y con la tecnología.

Esta primera edición de Píxel á Feira está organizada por la Diputación de A Coruña y marcará un hito en el reconocimiento de la cultura digital como parte esencial de la sociedad contemporánea gallega. En las próximas semanas se irán dando a conocer, a través de los canales oficiales del proyecto, los detalles de una programación que promete combinar diversión, aprendizaje y encuentro.