La otra ‘Voz kids’ se hace en Santiago con el coro de 'Ángeles de Compostela'

La Escolanía de la Catedral de Santiago busca nuevas voces. Tras la primera prueba, el resto se hacen hoy miércoles y el 8 de octubre en el local parroquial de Santa María Salomé (entrada por la rúa de Tras Salomé), a las 18 horas. Para participar hay que escribir un email a escolania@catedraldesantiago.es con el nombre y edad de la candidata o candidato. No se requiere conocimiento musical previo para ser parte de ese coro llamado Ángeles de Compostela. Lo recuerda Óscar Valado, el director musical de la Catedral que en la primera prueba recibió a las familias y aspirantes con la broma justa para calmar nervios a base de sonrisa antes de que llegase con las partituras, Sofía Rodríguez, directora de la Escolanía (encara su segundo curso al frente de esta prestigiosa coral).

Canciones

En esa primera prueba, a la vera de su mamá y papá, Manuela nos dice que es fan de Karol G. y que se ha preparado bien una canción concreta, requisito inicial para empezar la audición. Dice que va a cantar «Loviu, de Sandra Valero, que estuvo en Eurovisión Junior», pero, dentro, ya ante el piano, decide entonar otra dispar: Do, Re, Mi, de Sonrisas y Lágrimas, película de Robert Wise con Julie Andrews por cantarina protagonista. Antes de ese momento en solitario, Manuela y el resto afrontan unos ejercicios compartidos.

«Os veo un poco tímidos... Bueno, antes de cantar, tranquilos, vamos a tomar aire», les dice serena Sofía Rodríguez, sentada a las teclas de un piano eléctrico en un espacio que fue en su día la Cafetería Los Porches. Tras varios tests vocales breves de forma grupal, cada participante los hace de forma individual, antes de interpretar la canción elegida. Denís, con familia en Rianxo, lo tiene claro: entona la popular Rianxeira. Al igual que Manuela, Denís estudia en el Conservatorio.

Carmen, por su parte, da clases de flauta dulce en La Salle, y opta por cantar algo más moderno: Tacones rojos, hit de Sebastián Yatra, coach en varias ediciones de La Voz Kids en España y Colombia. Y a ese concurso alude Óscar Valado en la charla previa a la prueba para restar solemnidad a la cita.

Juegos vocales

Uno de los juegos más peculiares que Sofía Rodríguez propone hoy a este cuarteto candidato a ser parte de la Escolanía tiene que ver con entonar tres notas y, durante la segunda, lanzar con la mano una flecha imaginaria con la vista puesta en la pared.

«Imaginad que le estáis tirando un dardo al profesor de matemáticas», dice bromista Rodríguez mientras afina el oído ante cada menor. «Busco saber el rango vocal de cada uno y conocer así un poco sus capacidades» , detalla mientras las jóvenes voces y sus respectivos familiares intercambian señas en lenguaje no verbal o en susurros.

Manuela, Carmen, Denís y Zoe, durante la prueba para ser parte de la Escolanía de la Catedral de Santiago. / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

La música de la Catedral

«La Escolanía es uno de los elementos más importantes de la música de la Catedral, a ver si estáis entre los Ángeles de Compostela... De cara a las familias, nos gusta recordarles que, si las niñas y niños no tienen formación musical previa, se la damos, y si la tienen la ampliamos», explica el director musical de la Catedral.

Mientras tanto, siguen las prácticas de esta versión compostelana a pequeña escala de La Voz kids, pero sin más cámara que la mirada amiga de la familia que abriga ante el frío de la timidez. «Ahora, toco una melodía y la tenéis que repetir, ¿vale»?», dice la directora que cuando llega al turno de Zoe nota que se queda muda tras decir que iba a entonar Cumpleaños feliz, con lo cual descubrimos que, a veces, los ángeles también tiritan de nervios.

Un coro histórico y por primera vez con una mujer al frente

La Escolanía de la Catedral de Santiago, que en este 2025 actuó igual en Compostela que fuera, por ejemplo, durante el pregón de la Semana Santa de Ferrol, fue fundada por un madrileño, Mariano Pérez Gutiérrez, que dio el relevo al añorado Nemesio García Carril. El musicólogo gallego estuvo al frente del grupo entre 1969 y 1980, dando el relevo a Xavier Méndez a partir de 1982, cuyo fallecimiento generó una etapa de inactividad. En el año 2008, el Cabildo catedralicio refundó la Escolanía con la apreciada labor de José Luis Vázquez y, en el pasado curso, este coro de 25 voces, contó con la dirección de Sofía Rodríguez, una ferrolana titulada en viola y canto por el Conservatorio Superior de Vigo, que fue parte del coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia.