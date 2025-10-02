Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 2 de octubre, en Santiago?

Concierto de entrada libre en la Igrexa da Universidade con Alana

MÚSICA. Alana, trío gallego formado por Antía Vázquez (Oleiros), Pablo Castro (Vimianzo) y Eloy Vidal (Ponteceso), actúan hoy en Santiago dentro del ciclo Outono Cultural de la USC y a su vez como parte del festival Mover os Marcos.

Tocan en la Igrexa da Universidade, a las 20 horas, con entrada libre. Las invitaciones pueden recogerse desde las 20:30 horas en el mismo recinto. Alana suman 16.000 oyentes al mes en Spotify y son parte de la nueva hornada de la música neo tradiconal gallega.

Armando Requeixo presenta el libro ‘Literatura insólita’

ESTRENO. El crítico y profesor de la USC Armando Requeixo presenta en la librería Follas Novas (20 h.) un libro llamado Literatura insólita. Acude acompañado de Rosalía Morlán, escritora; Ánxela Gracián, escritora; y Marcos Calveiro, director de Edicións de Galaxia.

En este volumen, Requeixo, que fue colaborador de EL CORREO GALLEGO y hoy lo es de Faro de Vigo (diario que también es parte del grupo Editorial Prensa Ibérica), reúne una selección de artículos dedicados a explorar el lado más curioso y misterioso de la escritura.

Alfonso Medina - ‘ A serie clopen’

TEATRO. Tras el pase de hoy de la obra A Serie Clopen, en el Salón Teatro ( con entradas a 10 euros, a las 18 h.) se hace una nueva entrega del proyecto Improversións, en este caso, desde las 20.30 h., con Alfonso Medina y su propuesta de teatro improvisado a partir de dicha producción del CDG.

Monólogos de humor con David Cepo

COMEDIA. El Auditorio Abanca recibe, a las 20:30 h., a David Cepo, con un show llamado No cruces los brazos.

Dura unas 80 minutos, es para mayores de 14 años y tiene las entradas a partir de 24 euros.

David Cepo (Madrid, 1988) es parte de la nueva generación de cómicos que en los últimos años se ha hecho un buen hueco dentro del circuito teatral.

Ruta de Adega por el Pedroso

SENDERISMO. Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) celebra esta semana sus 50 años con un ciclo de actividades en Santiago.

Hoy promueve una ruta llamada Refugios de la vida y leyendas, a partir de las 16.30 horas, por el Pedroso, con salida desde el aparcamiento de la Granxa do Xesto.

Tertulia con Javi Camino en Conxo y arte en El Corte Inglés

VARIAS. A las 18 h., dentro del ciclo de cine Sitios, en el Psiquiátrico de Conxo se pasa Jacinto, película de Javi Camino, que charla luego con el psiquiatra Ramón Area y la cineasta Ángeles Huerta.

Y a las 19 h., la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago inaugura la muestra Ecos de luz y color de Otoño, con obras de Carmen Figueiras Rodríguez.

Actuación del Taz Trío con entrada inversa

CONCIERTO. El cafe Arume ofrece, desde las 21 horas, un concierto del Taz Trío, con entrada inversa (acceso libre a la actuación y luego cada quien paga lo que cree oportuno al acabar), cita que da paso durante el resto de la semana a una sesión de micro abierto el viernes; a Nito Serrano y Lapurasangre, el sábado; y a Pío K e Iván Barreiro (con soul, jazz y groove) el domingo.