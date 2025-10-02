El alquiler en Santiago no cumple la ley de la oferta y la demanda: hay más pisos, pero son más caros

El mercado del alquiler en Santiago no parece seguir las reglas de la oferta y la demanda. La teoría afirma que si la cantidad de un determinado bien aumenta, el precio debería reducirse. Pero el último informe de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) vuelve a evidenciar que la economía dista mucho de ser una ciencia exacta. Desde hace tres años y medio, el número de pisos disponibles para arrendar en Compostela se ha disparado un 153%. Los precios, lejos de bajar, han seguido creciendo.

A mediados de abril de 2022, en la capital gallega se ofrecían 150 viviendas en alquiler en el portal Idealista, consultado por la asociación para elaborar su informe. El 18 de septiembre pasado la oferta en Santiago alcanzó las 380 viviendas en alquiler, más del doble. Sin embargo, hace dos años y medio con mucha menor oferta cuatro de cada diez pisos estaban disponibles por menos de 600 euros. Actualmente en este rango de precios se sitúa el 6,8%.

Los motivos

¿Por qué el incremento de la oferta no está bajando los precios? Vicente Martínez, de la inmobiliaria Apóstol y asociado de Agalin, explica que buena parte del incremento de vivienda en alquiler tiene que ver con la llegada al mercado de los pisos turísticos tras la regulación del Concello. Aunque desde las asociaciones de propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) suelen insistir en que no están interesados en el alquiler tradicional, las agencias de la ciudad ya ofrecen algunas de estas viviendas. A las trabas municipales se ha sumado recientemente las exigencias del Gobierno central para que las VUT cuenten con un número de registro para poder operar en plataformas como Airbnb. Para obtenerlo en Santiago se necesita contar con licencia municipal, un requisito que apenas cumplen unos 70 pisos en la ciudad. Airbnb ya ha empezado a retirar de su web pisos turísticos compostelanos, según confirman desde la Asociación de Pequeños Propietarios de Santiago.

A precios altos

«Las viviendas de uso turístico retornan al alquiler tradicional a precios elevados, son pisos por lo general bien acondicionados », indica Martínez de Agalin. El responsable de la Inmobiliaria Apóstol apunta también a otros factores como responsables del encarecimiento de los precios de alquiler. «Santiago es una ciudad muy interesante para la inversión, con la Xunta, la universidad, hay mucha gente interesada en comprar para alquilar», indica. En los últimos tiempos el precio de venta de los inmuebles en la ciudad se ha disparado. Un piso en el Ensanche, indica Vicente Martínez, que podría costar algo más de 200.000 euros se vende ahora fácilmente por «280.000 o 300.000». Los compradores tratan de «recuperar el dinero invertido y ponen los precios altos», subraya el socio de Agalin. «Lo habitual en este tipo de operaciones es que los inversores acondicionen adecuadamente los inmuebles para poder alquilarlos en el rango alto de precios», subraya.

A estos dos factores principales, se le suma un tercero que Martínez bautiza como «efecto arrastre». Como los precios están en general caros, casi todo el mundo quiere subirse al carro. Incluso los caseros de toda la vida que todavía no han cambiado el sofá de sky típico en los pisos de universitarios desde los años 70 del siglo pasado, corrobora Martínez. «Sí que llega gente diciendo que quiere poner el piso a mil euros y es un inmueble que no cumple los requisitos para tener ese precio», subraya.

Situación en el área

La tendencia de incremento de oferta y subida de precios no es, sin embargo, exclusiva de Santiago. Pese a que otros ayuntamientos del área metropolitana no han establecido regulaciones sobre los pisos turísticos también la están experimentando. El informe de Agalin analiza la oferta de los tres principales ayuntamientos de la comarca (Ames, Teo y Oroso). En febrero de 2023 la oferta en estos tres ayuntamientos sumaba 35 viviendas, el mes pasado el número se había incrementado hasta las 40. El alza se debe al aumento de la oferta del ayuntamiento de Ames, que pasó de 15 a 33 pisos en alquiler, en los otros dos hay actualmente menos pisos disponibles. Pero si hace dos años era posible encontrar 11 pisos por menos de 500 euros en estos tres municipios, actualmente no queda ninguno por ese precio.