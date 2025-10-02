Ciencias Políticas da USC celebrará unha xornada sobre o xenocidio en Gaza con testemuñas
Marryvell Abu Nada, estudante palestina de primeiro curso, intervirá ás 18:00 horas no Salón de Graos do centro
L.R.
O xenocidio en Gaza centrará o vindeiro martes 7 de outubro un acto organizado pola Facultade de Ciencias Políticas da USC no que se debaterá e reflexionará desde unha perspectiva sociopolítica pero tamén se poderá coñecer de primeira man a realidade do pobo palestino.
A actividade, organizada en colaboración coa Cátedra USC – Araguaney para o Diálogo entre Culturas, celebrarase ás 18.00 horas no Salón de Graos de Ciencias Políticas, estará presentada pola decana do centro, Marta Lois. Intervirán Marryvell Abu Nada, alumna palestina de primeiro de Políticas, e a profesora de Relacións Internacionais da USC, Carmen Montero Ferrer.
No evento tamén se proxectará o documental No other land, gañador do Premio á Mellor Longametraxe Documental na 97 edición dos Premios Óscar en 2025. Foi tamén recoñecida no Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), onde colleitou numerosos premios, na que foi a súa estrea mundial en 2024. A cinta narra un acto de resistencia creativa na busca de xustiza para o conflito palestino-israelí. Profunda nun conflito histórico que vive o seu peor momento nun filme que ten capas, humanidade e toda a esperanza que se pode ter nestes momentos.
Outras actividades da USC sobre a «realidade» en Gaza
No pasado mes de febreiro, a USC inauguraba a mostra Gaza: ou eco dous esquecidos, na Igrexa da Universidade. Mostraba a «realidade» que se vive en Gaza a través do traballo audiovisual de tres reporteiros gráficos gazatíes que documentaron os actos perpetrados polo Exército israelí. Os autores, Mohammed Zaanoun, Ahmed Zakot e Abood Abu Salama, buscaban ofrecer ao público compostelán «unha visión real sobre os crimes contra a humanidade» realizados ao longo destes meses. Foi unha exposición organizada pola USC, tamén en colaboración coa Fundación Araguaney-Puente de Culturas.
