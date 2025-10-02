Estudos da USC: Rescatan a memoria de galegos no exército dos EEUU na II Guerra Mundial

O profesor da USC Javier Fernández Castroagudín acaba de participar en tres estudos nos que se profunda nas figuras de Manuel Otero Martínez, Celso Mosteiro e Abel Faraldo. Trátase de tres galegos que combateron durante a Segunda Guerra Mundial no exército estadounidense.

Así, o artigo titulado Un emigrante gallego alistado en el ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial. El caso de Manuel Otero Martínez, publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos e en colaboración coa Asociación GRH Big Red One ‘Manuel Otero’, aborda como a emigración «constituíu para Galicia un sinal de identidade e un elemento histórico-cultural de primeira magnitude».

Pola súa parte, o estudo titulado Españoles en la Segunda Guerra Mundial: la última misión del first lieutenant Celso Mosteiro, céntrase na figura deste outro galego que con 24 anos foi rexistrado no primeiro chamamento, o 16 de outubro de 1940, no Local Board n.º 2 de Nova York.

A participación en accións de guerra de emigrantes españois recrutados nas forzas armadas estadounidenses durante a Segunda Guerra Mundial foi descoñecida en gran medida ata datas recentes, tal e como subliña o derradeiro dos estudos que asina o profesor Castroagudín e que se centra na figura de Abel Faraldo Maceira. Baixo o título «Uncommon valor»: Abel Faraldo, un emigrante gallego en el cuerpo de marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial pon en valor a súa narrativa persoal e encádraa no contexto do seu proceso migratorio, do servizo á súa comunidade e país de acollida e da súa contribución ao esforzo bélico estadounidense.