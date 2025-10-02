Estudos da USC: Rescatan a memoria de galegos no exército dos EEUU na II Guerra Mundial
O profesor da USC Javier Fernández Castroagudín participou en investigacións que profundan nas figuras de Manuel Otero Martínez, Celso Mosteiro e Abel Faraldo
ECG
O profesor da USC Javier Fernández Castroagudín acaba de participar en tres estudos nos que se profunda nas figuras de Manuel Otero Martínez, Celso Mosteiro e Abel Faraldo. Trátase de tres galegos que combateron durante a Segunda Guerra Mundial no exército estadounidense.
Así, o artigo titulado Un emigrante gallego alistado en el ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial. El caso de Manuel Otero Martínez, publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos e en colaboración coa Asociación GRH Big Red One ‘Manuel Otero’, aborda como a emigración «constituíu para Galicia un sinal de identidade e un elemento histórico-cultural de primeira magnitude».
Pola súa parte, o estudo titulado Españoles en la Segunda Guerra Mundial: la última misión del first lieutenant Celso Mosteiro, céntrase na figura deste outro galego que con 24 anos foi rexistrado no primeiro chamamento, o 16 de outubro de 1940, no Local Board n.º 2 de Nova York.
A participación en accións de guerra de emigrantes españois recrutados nas forzas armadas estadounidenses durante a Segunda Guerra Mundial foi descoñecida en gran medida ata datas recentes, tal e como subliña o derradeiro dos estudos que asina o profesor Castroagudín e que se centra na figura de Abel Faraldo Maceira. Baixo o título «Uncommon valor»: Abel Faraldo, un emigrante gallego en el cuerpo de marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial pon en valor a súa narrativa persoal e encádraa no contexto do seu proceso migratorio, do servizo á súa comunidade e país de acollida e da súa contribución ao esforzo bélico estadounidense.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Muere Dominga Boquete, fundadora de la Joyería Gómez de Santiago
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»